Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Евгений Марчелли возглавит Театр имени Моссовета

4 сентября
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
4 сентября 2020
Известный театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли назначен художественным руководителем Театра имени Моссовета, уверяет агентство РИА Новости.

Евгений Марчелли возглавит Театр имени Моссовета
фото: oteatre.info

Евгений Жозефович родился 19 мая 1957-го в городе Фрунзе Киргизской ССР в семье итальянца Жозефа Марчелли, эмигрировавшего в СССР в 1930-м, и русской Зои Сергеевны Мягких. Окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища им Ф. Волкова, затем Щукинское высшее театральное училище по специальности «режиссёр драматического театра». В 1985-м был актёром Брянского ТЮЗа. В том же году в театре Советска ставит дипломный спектакль «Остров» и назначается на должность режиссёра-постановщика, а спустя шесть лет становится главным режиссёром «Тильзит-Театра». Работал в Омском театре драмы, Калининградском областном драмтеатре и столичном театре имени Вахтангова. Поставил более 60 спектаклей.

В июле 2019-о Марчелли покинул пост худрука Ярославского театра драмы имени Волкова из-за конфликта с директором Алексеем Туркаловым. Тогда же стало известно, что режиссёр поставит в «Сатириконе» пьесу Островского «Шутники». В новом сезоне он представит в Театре Наций спектакль «Страсти по Фоме» по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Константин Хабенский сыграет в спектакле Тимура Бекмамбетова в Театре Наций
Бывший худрук театра Волкова начал работу в «Сатириконе»
Директора театра им.Волкова, у которого был конфликт с худруком, уволили
персоны
Евгений Марчелли
театры
"Сатирикон""Тильзит-Театр"Брянский ТЮЗКалининградский областной драмтеатрОмский театр драмыТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр им. МоссоветаТеатр НацийЯрославский драмтеатр

анонс

Скорбим

Ирина Печерникова
1 сентября ушла из жизни актриса Ирина Печерникова.
Борис Клюев
1 сентября ушёл из жизни актёр Борис Клюев.
Владислав Крапивин
1 сентября ушёл из жизни писатель Владислав Крапивин.

День рождения >>

Людмила Алфимова
Виктор Бычков
Евгения Глушенко
Артём Григорьев
Ольга Дыховичная
Кирилл Пирогов
Елена Полянская
Ксения Рябинкина
Нина Ургант
Уэс Бентли
Александар Берчек
Камилла Бордонаба
Дита Парло
Ричард Спейт-мл.
Дэймон Уэйнс
Борис Шиц
все родившиеся 4 сентября >>

Афиша кино >>

Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
Таинственный сад
драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен