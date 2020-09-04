Евгений Марчелли возглавит Театр имени Моссовета

Известный театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли
назначен художественным руководителем Театра имени Моссовета
, уверяет агентство РИА Новости
.
Евгений Жозефович
родился 19 мая 1957-го в городе Фрунзе Киргизской ССР в семье итальянца Жозефа Марчелли
, эмигрировавшего в СССР в 1930-м, и русской Зои Сергеевны Мягких
. Окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища им Ф. Волкова, затем Щукинское высшее театральное училище по специальности «режиссёр драматического театра». В 1985-м был актёром Брянского ТЮЗа
. В том же году в театре Советска ставит дипломный спектакль «Остров
» и назначается на должность режиссёра-постановщика, а спустя шесть лет становится главным режиссёром «Тильзит-Театра
». Работал в Омском театре драмы
, Калининградском областном драмтеатре
и столичном театре имени Вахтангова
. Поставил более 60 спектаклей.
В июле 2019-о Марчелли покинул
пост худрука Ярославского театра драмы имени Волкова
из-за конфликта с директором Алексеем Туркаловым
. Тогда же стало известно
, что режиссёр поставит в «Сатириконе
» пьесу Островского
«Шутники
». В новом сезоне он представит
в Театре Наций
спектакль «Страсти по Фоме
» по повести Достоевского
«Село Степанчиково и его обитатели
».
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