Михаил Боярский озвучил Шолохова, Гоголя и Есенина в детском аудиоспектакле

Мобильный художественный театр к началу нового учебного года выпускает детский аудиоспектакль-трилогию Алексея Киселёва «Герои бульваров» с участием Михаила Боярского, благодаря которому дети 6-12 лет и их родители смогут отправиться в путешествие по бульварам Москвы. Разумеется, после уроков. Для участия понадобится мобильный телефон и наушники, уточняет пресс-служба театра.
фото: пресс-служба Мобильного художественного театра
По сюжету постановки, чья продолжительность составит 45 минут, раз в сто лет невидимая нечистая сила нападает на город. Чтобы помешать ей завладеть сердцами людей, давным-давно вокруг города была сооружена великая стена. На месте этой стены сейчас находится бульварное кольцо, а на защите города стоят памятники великим людям прошлого. Несколько гуляющих по бульварам детей — Агата (Яна Аршавина), Лёша (Фёдор Федосеев) и Платон (Энджел Жуков) со своей маленькой сестренкой Машей (Катя Червова) — вступают в магический контакт с памятниками на бульварном кольце и понимают, что теперь только они (разумеется, при помощи духов великих учёных, поэтов и композиторов) могут спасти город от нашествия чертей, кикимор и прочей нечисти.
Путешествие начинается на Гоголевском бульваре у выхода из метро «Кропоткинская» и заканчивается в конце Тверского бульвара рядом с метро «Пушкинская». Первая часть аудиоспектакля появится в приложении МХТ 7 сентября. Вторая и третья части спектакля с продолжением маршрута прогулки от конца Тверского бульвара до памятника Кириллу и Мефодию у метро «Китай-город» выйдет этой осенью.
фото: пресс-служба Мобильного художественного театра
Михаил Боярский воплотил образы Шолохова, Гоголя, Тимирязева и Есенина. Запись актёра проходила в Санкт-Петербурге. Роли в спектакле сыграли сын Сергея Жукова Энджел и дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской Яна. За сценарий отвечает детский поэт Маша Рупасова, которая ранее уже сотрудничала с МХТ, выпустив детский спектакль-прогулку вокруг Кремля «Когда башни были маленькими». Продюсером выступает Михаил Зыгарь, а музыку к постановке написал композитор Дмитрий Лазарев.
Чтобы послушать «Героев бульваров», зрителям достаточно взять наушники и отправиться по спланированному пути. Почти у всех спектаклей Мобильного художественного театра есть определённый маршрут, встроенный в GPS карту в приложении. Во время карантина МХТ выпустил шесть проектов для домашнего прослушивания. В репертуаре театра есть аудиоспектакли как для взрослых, так и для детей, а время их начала устанавливает сам слушатель.
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