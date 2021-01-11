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Псковский академический театр драмы стал частью «Александринки»

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Новости театра >>
11 января 2021
Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, который является главной театральной площадкой Псковской области, вошел в состав Национального драматического театра России - Александринского театра, сообщает пресс-служба администрации региона.

Псковский академический театр драмы стал частью «Александринки»

Псковский драматический театр, на сцене которого в свое время выступали Федор Шаляпин и Айседора Дункан, располагается в здании, построенном в 1906 году, получившем в то время название «Народный дом имени А. С. Пушкина», сейчас это название возвращено театру. С 1994 года в Псковском театре проводится международный Пушкинский театральный фестиваль. В 2014 году завершилась реконструкция здания.

«Александринка» является старейшим национальным театром России, он учрежден Сенатским указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов и другие. В 2014 году Александринскому театру присвоили статус национального достояния, весной 2016-го театр включили в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
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