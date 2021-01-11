Псковский академический театр драмы стал частью «Александринки»

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Григорий Сиятвинда, Андрей Мерзликин и Надежда Маркина сыграют в спектакле «Лес»

28 декабря 2020

Путин поручил профинансировать показ спектаклей в кинотеатрах

Также президент распорядился предусмотреть ряд налоговых послаблений для государственных и частных театров.