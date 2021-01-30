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В Пермской опере поставили оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам»

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30 января 2021
В год, когда исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева, в Перми готовят премьеру одной из самых популярных его опер — «Любовь к трём апельсинам». Партитура была написана композитором в духе его времени. Что не мешает ей обнаружить актуальность в наши дни. Сказочная история о любви Принца к трём апельсинам в постановке режиссёра Филиппа Григорьяна и дирижёра Артёма Абашева разворачивается как сюжет о чудаках-учёных, озадаченных идеей преображения человека. Премьера намечена на 5, 6 и 7 февраля, уточняет пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Репетиция
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Написанная в 1921 году и впервые поставленная в Чикаго на французском языке, эта опера Прокофьева была вдохновлена традициями итальянской комедии dell’arte. «Любовь к трём апельсинам» — так называлась старинная сказка Карло Гоцци, изданная в первом номере одноимённого журнала в вольной обработке Всеволода Мейерхольда, Владимира Соловьёва и Константина Вогака. Именно Мейерхольд подсказал композитору идею для его первой комической оперы. Стремясь создать «ясную, живую и, по возможности, простую» музыку и передать в ней причудливые сюжеты итальянской комедии масок, Прокофьев, вместе с тем, апеллировал к идеям русского дореволюционного театра.

Предстоящая премьера не первое обращение Пермской оперы к этой партитуре Сергея Прокофьева. Два года назад Абашев вместе с Симфоническим оркестром и солистами театра дважды представил её в формате семи-стейдж. Однако с тех пор многое изменилось. «Прежде всего изменилось моё восприятие этой партитуры. Сейчас постановка даёт мне возможность глубже понять это сочинение, ещё лучше проникнуть в его суть и пристально всмотреться в нюансы, которые могли остаться незамеченными раньше, — говорит музыкальный руководитель постановки и дирижер Артём Абашев. — Как бы мне хотелось исполнить эту оперу сегодня? Так, как её написал Прокофьев. Авторский стиль Прокофьева и прост, и сложен одновременно. Мне его язык понятен и близок. Возможно, потому что мы оба пианисты, и это даёт мне особые преимущества перед дирижёрами с другим музыкантским багажом. Кроме того, в стилистическом плане оперный язык Прокофьева более ясный, чем симфонический — с большей полифоничностью и многогранностью».

Артём Абашев
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

В феврале опера Сергея Прокофьева получит новое воплощение на пермской сцене. Над спектаклем работает постановочная команда: режиссёр и художник-постановщик Филипп Григорьян, художник по костюмам Влада Помиркованая, художник по свету Сергей Васильев, хормейстер-постановщик Евгений Воробьёв, хореограф Анна Абалихина и драматург Илья Кухаренко.

По словам Григорьяна, «"Любовь к трём апельсинам" создавалась в начале 1920-х — в те же годы, что и вахтанговская "Турандот", и на той же волне всеобщего интереса к dell’arte. Но век спустя этот восторг уже поутих, а юмор буффонады состарился. А вот от музыки Прокофьева нет никакого ощущения антиквариата: в ней по-прежнему много смешного, жуткого, лирического, что нас веселит, страшит и трогает. И нам, как постановочной команде, показалось важным всё это вернуть и в сюжетные обстоятельства оперы. Для этого нам потребовалось счистить весь толстый слой традиционной буффонады и найти в сюжете тех, кому можно сопереживать не понарошку, а взаправду».

Филипп Григорьян
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Жанр, в котором выстраивает спектакль постановочная команда, можно назвать «научпоп-комедия». К нему часто обращается современный кинематограф. В постановке зритель может обнаружить стилистические переклички с сериалом «Доктор Кто», фильмами «Форма воды», «Вспомнить всё», «Пятый элемент» и отечественной традицией научно-музыкальной комедии — картинами «Весна», «Чародеи» и другими кинокартинами.

К премьере театр проведёт несколько событий «Лаборатории современного зрителя». 30 января нейробиолог Софья Куликова прочтёт лекцию о природе смеха с научной точки зрения: согласно синопсису оперы «Любовь к трём апельсинам» — и оригинальному, и новому — Принц может быть «исцелен» именно смехом. 31 января состоится встреча с постановочной командой спектакля: режиссёром Филиппом Григорьяном и драматургом Ильей Кухаренко. 31 января и 3 февраля пройдут открытые репетиции. Зарегистрироваться на события «Лаборатории современного зрителя» и приобрести билеты на премьеру можно на сайте Пермской оперы.
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