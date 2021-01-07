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Григорий Сиятвинда, Андрей Мерзликин и Надежда Маркина сыграют в спектакле «Лес»

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Новости театра >>
7 января 2021
Во МХАТе им. М. Горького 20 и 21 января состоится девятая премьера сезона — «Лес» Александра Островского в постановке петербургского режиссёра Виктора Крамера. Главных персонажей пьесы – трагика Несчастливцева и комика Счастливцева — сыграют Григорий Сиятвинда и Андрей Мерзликин. А главную женскую роль – богатой помещицы Раисы Павловны Гурмыжской, собравшейся замуж за недоучившегося гимназиста — исполнит Надежда Маркина. Компанию им составят Алиса Гребенщикова, Эдуард Флёров, Тимур Дружков, Александр Карпенко и другие актёры МХАТа. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Григорий Сиятвинда, Андрей Мерзликин и Надежда Маркина сыграют в спектакле «Лес»
фото: пресс-служба МХАТа имени Горького

По словам художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова, «Александр Островский со времён Станиславского и Немировича-Данченко важнейший для Московского Художественного театра драматург. С первых сезонов — его пьесы в репертуаре Художественного театра, им всегда занимались с большим вниманием, ставили и его бытовые пьесы, и поэтические – достаточно вспомнить легендарную постановку "Снегурочки". Никто другой в русской драматургии так не описывал отношения, построенные на деньгах. При этом Островский – человек удивительной поэтики, чувствующий русскую душу, русский характер, русский архетип, русский миф. И вот это сочетание может показать Виктор Крамер, прекрасный режиссёр, способный подробно раскрыть психологический мир героев: режиссёр, с одной стороны, поставивший знаменитый спектакль по Достоевскому "Село Степанчиково", и с другой стороны — "Снежное шоу" Славы Полунина. Этот спектакль будет отличаться от классических постановок Островского: выбор отличной эстетики – это тоже принцип репертуарной политики МХАТ. Мы не должны быть слишком академичными, МХАТ всегда был театром авангарда. Зрителю будет интересно посмотреть новую трактовку классической пьесы "Лес", на эту встречу классической театральной традиции и острого постановочного языка на грани буффонады».

Это будет и в чём-то знакомый нам Островский и совершенно нам неизвестный — свободная вариация и аллюзия на пьесу. Из текста исчезнут устаревшие слова и фразы, которые встречаются в литературе XIX века и в мыльных сериалах века XX («Ах, сердце моё зашлось»). Вместо них в текст пьесы интегрируются узнаваемые монологи. Те, что актёры в обязательном порядке произносят в театре за всю свою жизнь – Грибоедов, Шекспир. Те, что каждый из нас учил в школе. Зритель удивится и декорациям: на сцене гора опилок, опилки покрывают всё имение Гурмыжской. На вершине горы стоит лесопильная машина. Уже давно нет никакого леса, а герои только делают вид, что он ещё существует.

«Пьеса Островского актуальна и сегодня, потому что темы, которые она поднимает, к сожалению, вечные. Лес здесь, прежде всего, образ. Вырубая лес, мы вырубаем себя, превращаем духовное в тлен. Мы сами перетираем нашу жизнь и надежды в труху, в опилки. В угоду своим мелким страстишкам, стяжательству, практицизму и глупостям, мы уничтожаем, перемалываем себя и друг друга. Парадокс пьесы заключается в том, что единственными, сохранившими в себе духовное начало, оказываются самые, на первый взгляд, павшие — два спившихся актёра Несчастливцев и Счастливцев», — говорит о своей постановке Виктор Крамер.
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