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«Современник» готовит спектакли Константина Хабенского, Андрея Могучего и Дмитрия Крымова

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Новости театра >>
1 октября 2021
Художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков рассказал о грядущих премьерах театра. Концептуальной основой сезона 2021/2022 стала формула «простой день простого человека». Сбор труппы состоялся 1 октября, в день рождения основателя театра Олега Ефремова, сообщает пресс-служба «Современника».

«Современник» готовит спектакли Константина Хабенского, Андрея Могучего и Дмитрия Крымова
фото: Пресс-служба «Современника»

66-й сезон «Современник» откроет показом документального спектакля «Вечно живые. История в лицах», который создавался специально к юбилею театра и был сыгран лишь единожды, 15 мая. Первой октябрьской премьерой сезона станет «203 — 205» по пьесе «Калифорнийская сюита» Нила Саймона. Главные роли в нем исполнят Марина Неёлова и Леонид Ярмольник. Следом за ним в ноябре на Основной сцене выйдет мультижанровая постановка «Птица Феликс». В январе «Современник» представит документально-художественный проект Виктора Рыжакова «Рост в полный рост», посвященный фотохудожнику Юрию Росту. В феврале Константин Хабенский выпустит «Интуицию» по тексту Александра Цыпкина, а в июле в репертуаре театра появится спектакль молодого венгерского режиссера Атиллы Виднянского-младшего, осмысляющий шекспировскую драму.

В новом сезоне также стартуют репетиции Дмитрия Крымова, Айдара Заббарова, эстонской команды во главе с Тийтом Оясоо и Эне-Лийс Семпер и site-specific проекта Елены Ненашевой. Кроме того, продолжится работа над масштабным проектом «Отверженные» по роману Виктора Гюго, в котором будет занята большая часть труппы. К работе приступит Андрей Могучий, чей спектакль выйдет в начале сезона 2022/2023. Параллельно с этим будут готовиться к выпуску несколько проектов, родившихся в рамках прошлогодней режиссёрско-драматургической лаборатории «Семь».

«Современник» готовит спектакли Константина Хабенского, Андрея Могучего и Дмитрия Крымова
фото: Пресс-служба «Современника»

Среди премьер Другой сцены — «Рассказ о семи повешенных» Ивана Комарова, «Алдар» Никиты Бетехтина, «Black and Simpson» Георгия Суркова, «Пять вечеров» в постановке актрисы театра Полины Рашкиной и «Превращение» Майи Дороженко, выпускницы мастерской Сергея Женовача.

Арт-фойе театра станет полноценной театральной площадкой, на которой не только будут проходить специальные события, но и выпускаться репертуарные спектакли. Помимо прочего, в сезоне 2021/2022 театр ждут гастроли в Таллин в рамках Фестиваля «Золотая маска», а также в Хабаровск и Санкт-Петербург.
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Аттила Виднянски мл.Олег ГлушковОлег ЕфремовСергей ЖеновачДмитрий КрымовАндрей МогучийМарина НеёловаЕлена НенашеваТийт ОясооПолина РашкинаЮрий РостВиктор РыжаковНил СаймонКонстантин ХабенскийАлександр ЦыпкинЛеонид Ярмольник
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