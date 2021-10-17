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В культурном центре «Хитровка» состоится премьера спектакля «Ночь Гельвера»

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Новости театра >>
17 октября 2021
28 октября в культурном центре «Хитровка» состоится премьера спектакля «Ночь Гельвера» в постановке режиссера Кирилла Заборихина, выпускника мастерской Сергея Женовача. Об этом сообщает пресс-служба театра «Студия.Project».

В культурном центре «Хитровка» состоится премьера спектакля «Ночь Гельвера»
фото: Пресс-служба театра «Студия.Project»

«Ночь Гельвера» — это история об одной ночи из жизни молодой женщины и отстающего в развитии парня, которого она взяла под опеку. Он тридцатилетний, среднего роста, слегка полноват, она немного старше и выше него, брюнетка — так описаны герои пьесы Ингмара Вилквиста.

В спектакле театра «Студия.Project» есть третий персонаж — музыкальный инструмент, звуки которого хоть ненадолго помогают героям отвлечься от шума марширующей толпы, скандирования и треска битого стекла, ведь за стенами их квартиры — бушующая волна фашизма. У героев есть одна ночь, чтобы найти способ выжить. Главные роли в постановке исполнили Андрей Шошкин и Надежда Ларина.

«Пьеса «Ночь Гельвера» оставила во мне такое сильное болезненное ощущение одиночества и боли. Два персонажа — здоровый человек и нездоровый человек замерли посреди конца света. Помощи ждать не от кого, надеяться друг на друга — практически невозможно. Нам, артистам, остается только сыграть эту историю, и отпустить этих людей», — отметил Андрей Шошкин.
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