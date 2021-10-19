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На Казанском вокзале откроется выставка в честь 40-летия спектакля «Юнона и Авось»

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Новости театра >>
19 октября 2021
Центр Вознесенского 27 октября в историческом зале ожидания Казанского вокзала «Комфорт» откроет выставку «Игра в города», посвященную сорокалетнему юбилею спектакля «Юнона и Авось». В центре экспозиции — инсталляция художницы и сценографа Ирины Кориной, представляющая собой проект музея знаменитой постановки «Ленкома». Согласно пресс-службе Центра, выставка продлится до 15 декабря.

На Казанском вокзале откроется выставка в честь 40-летия спектакля «Юнона и Авось»
фото: пресс-служба Центра Вознесенского

В основе экспозиции поп-ап-музея — история создания спектакля, рассказанная через эпизоды из жизни шести авторов: поэта Андрея Вознесенского, композитора Алексея Рыбникова, режиссера Марка Захарова, художника Олега Шейнциса, балетмейстера Владимира Васильева и актера Николая Караченцова. Единое повествование в инсталляции художницы Ирины Кориной под кураторством Вячеслава Шмырова рассказывает о том, как «Юнона и Авось» стала легендарной постановкой с международной славой, и помещает ее в культурный контекст эпохи застоя.

«Мы создаем проект музея "Юноны и Авось": меняем местонахождение спектакля, его смысловое положение, рассматриваем этот проект как часть истории страны. Вспоминаем контекст возникновения, конец 70-х и 80-е и думаем о нем как о наследии, как о части музейной коллекции. Сама форма экспонирования на выставке "Игра в города" носит макетно-декорационный характер. Этот музей пока представляет из себя модель, эскиз», — говорит Ирина Корина.

На Казанском вокзале откроется выставка в честь 40-летия спектакля «Юнона и Авось»
фото: пресс-служба Центра Вознесенского

Для Центра Вознесенского обращение к знаменитой рок-опере не только дань уважения постановке «Ленкома» и поэме Андрея Вознесенского, но и попытка рассказать о «Юноне и Авось» как о произведении, преодолевшем границы искусств, жанров, государств, идеологий. «Игра в города» рассказывает о том, благодаря чему «Юнона и Авось» смогла объединить разных людей и разные континенты. Место проведения — зал ожидания Казанского вокзала, построенный архитектором Алексеем Щусевым в начале ХХ века, выступает здесь метафорой пересечения творческих замыслов и судеб.

По словам куратора выставки Вячеслава Шмырова, «история создания "Юноны и Авось" — поэмы, пластинки, спектакля — история о преодолении "железного занавеса". Феномен за закрытыми дверьми. Спектакль мечты, который парадоксально питали православные песнопения и русский рок, стихотворные и сценографические эксперименты и игра на полной отдаче сил национальной актерской школы... Этому музыкальному и театральному феномену в этом году сорок лет, а это почти две тысячи представлений не только на сцене родного театра "Ленком", но и во многих частях света, в том числе триумфальные гастроли в Париже и Нью-Йорке... Этому событию и посвящена выставка уникальных артефактов и уникальных человеческих историй поэта Вознесенского, композитора Рыбникова, режиссера Захарова, художника Шейнциса, хореографа Васильева и актера Караченцова».

На Казанском вокзале откроется выставка в честь 40-летия спектакля «Юнона и Авось»
фото: tass.ru

В основе сюжета спектакля — история любви русского графа Резанова и испанской девушки Кончиты, дочери губернатора основанного испанцами на американском континенте города Сан-Франциско, — феерическая цепочка географических названий и исторических событий, неоднократно оплетающая нашу планету.

Так и уникальная судьба спектакля начинается в 1971 году, когда Вознесенский, находясь в Канаде, знакомится с историей любви Резанова и Кончиты и пишет об этом поэму «Авось». Она и становится отправной точкой одной из самых красивых легенд о любви, выраженной сначала в рок-опере Рыбникова, а потом в спектакле театра «Ленком». Здесь образуется новая «игра в города»: от премьеры «Юноны и Авось» в Москве в 1981-м через триумфальные гастроли в Париже в 1983-м, сделавшие спектакль достоянием мира, до нью-йоркских гастролей «Ленкома» на закате горбачевской эпохи в 1990-м.

На Казанском вокзале откроется выставка в честь 40-летия спектакля «Юнона и Авось»
фото: pulse.mail

«Спектакль "Юнона и Авось", основанный на поэме Андрея Вознесенского, все еще проходит в "Ленкоме" с аншлагами — феноменальный успех для театральной постановки. История спектакля задействует практически весь мир, разные континенты и города. Отсюда и выбор площадки — тема дороги, маршрутов и перемещений проходит красной нитью через всю экспозицию, отправляя посетителя в путешествие от Красноярска до Нью-Йорка», — прокомментировала директор Центра Вознесенского Ольга Варцева.

В рамках выставки пройдет сопроводительная перформативная и образовательная программа, которая в ближайшее время будет анонсирована на сайте Центра и в соцсетях. Среди готовящихся событий — перформансы, концерты, кураторские экскурсии, мастер-классы, лекции о «Юноне и Авось» и кинопоказы.
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