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Молодые режиссеры представят эскизы спектаклей о жизни и творчестве Достоевского

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Новости театра >>
21 октября 2021
С 26 ноября по 13 декабря в Новом Пространстве Театра Наций пройдут показы эскизов спектаклей режиссерской лаборатории в рамках проекта «Достоевский 200», который приурочен к юбилею русского классика, сообщает пресс-служба театра.

Молодые режиссеры представят эскизы спектаклей о жизни и творчестве Достоевского
фото: Пресс-служба Театра Наций

Из более чем 150 заявок было отобрано семь проектов. Молодые режиссеры готовят эскизы постановок по мотивам творчества и биографии Федора Достоевского, лучшие из которых будут доработаны до репертуарных спектаклей Театра Наций.

Так, «Дом Д» Ильи Мощицкого покажет, как тексты и образы Достоевского трансформировались в поп-культуре, «Рождение» Анны Синельниковой станет исследованием на тему предрешенности человеческой судьбы по мотивам фантастического рассказа «Кроткая». Михаила Милькис представит интеллектуальный stand up «Дневник писателя» для высшего общества XIX века, основанный на публицистических очерках классика, а в основу лабораторного эскиза «191 сорт груш» Регины Саттаровой будет положен не одноименный роман, а биография его автора.

В постановке «Достоевская» Евгений Маленчев оценит противоречивую личность писателя на основе документов истории — текстов его второй жены Анны Достоевской и его первого биографа Николая Страхова. Режиссер Канако Судзуки представит «Сон – смешной человекизм» — перформанс на стыке классической и современной хореографии, который выполнен в жанре «хореографический монтаж», созданном самим постановщиком. А Никита Кобелев покажет «Осень в Петербурге» — эскиз по роману южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской и Букеровской премий, Джона Максвелла Кутзее. В основе сюжета — вымышленная ситуация, в которой Достоевский тайно приезжает из-за границы в Петербург и оказывается в мире собственных персонажей.

Молодые режиссеры представят эскизы спектаклей о жизни и творчестве Достоевского
фото: Пресс-служба Театра Наций

«Режиссерская лаборатория — финальная часть нашей междисциплинарной программы. Руководителям театров сложно решиться на то, чтобы пригласить на постановку молодого режиссера, утвердить необычный материал, ввести в свой театральный оборот новые методы работы с актером или текстом, а лаборатории — это удачный способ приобщение к новым формам искусства. Театру Наций путь соединения великого культурного наследия с современными поисками по-прежнему кажется наиболее перспективным», — говорит куратор лаборатории, заместитель худрука Театра Наций Роман Должанский.
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Золотая коллекция (выпуск 3)

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