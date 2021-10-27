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Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

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Новости театра >>
27 октября 2021
Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова, сообщает пресс-служба Министерство культуры РФ.

Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова
фото: rbc.ru

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — говорится в сообщении ведомства. При этом в министерстве «уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности».

Женовач был назначен на пост худрука в марте 2018-го после того, как театр лишился Олега Табакова. За последующие годы при его руководстве в МХТ было выпущено более десяти премьер, три из них поставил сам Женовач. Освободившись от своих обязанностей, режиссёр продолжит руководить Студией театрального искусства.
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Худруком МХТ им.Чехова назначен Сергей Женовач
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