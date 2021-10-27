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Новым гендиректором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман

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Новости театра >>
27 октября 2021
Новым гендиректором МХАТа им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщает пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.

«Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский», — говорится в сообщении.

Новым гендиректором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман
фото: ria.ru

Кехман сосредоточит своё внимание на «стабильном развитии учреждения, поддержании трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы». Кроме того, им будет решён вопрос с ремонтом театра.

В мае 2021 года Минкультуры заключило контракт с Олегом Михайловым, вступившим на пост врио директора МХАТа имени Горького до окончания положенного испытательного срока. Пост президента театра закреплён за Татьяной Дорониной, а с Эдуардом Бояковым, ставшим худруком в декабре 2018-го, контракт продлён на пять лет.
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