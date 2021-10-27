Новым гендиректором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман

Новым гендиректором МХАТа им. М. Горького
назначен Владимир Кехман, сообщает пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.
«Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский», — говорится
в сообщении.
Кехман сосредоточит своё внимание на «стабильном развитии учреждения, поддержании трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы»
. Кроме того, им будет решён вопрос с ремонтом театра.
В мае 2021 года Минкультуры заключило контракт с Олегом Михайловым, вступившим на пост врио директора МХАТа имени Горького до окончания положенного испытательного срока. Пост президента театра закреплён за Татьяной Дорониной
, а с Эдуардом Бояковым
, ставшим худруком в декабре 2018-го, контракт продлён на пять лет.
обсуждение >>