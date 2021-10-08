Сергей Газаров возглавит Театр Сатиры

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В театре рассказали о грядущих премьерах

«Современник» готовит спектакли Константина Хабенского, Андрея Могучего и Дмитрия Крымова

Выступление пройдет 3 октября в Центре Высоцкого на Таганке

27 сентября

Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

Артист занимал эту должность почти 21 год