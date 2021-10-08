Сергей Газаров возглавит Театр Сатиры

В конце сентября стало известно
, что Александр Ширвиндт
покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры
, который он занимал почти 21 год. По информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы
, его заменит Сергей Газаров
, который приступит к своим обязанностям с 13 октября.
«Возглавить Театр сатиры — это серьёзный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссёрской работы в разных театрах, но тут речь идёт о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объём и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра... Прекрасно понимаю, что новое назначение — это большое доверие и огромная ответственность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта», —
прокомментировал своё назначение Газаров.
При этом режиссёр сохранит за собой место худрука в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна
, которое занимает с 8 декабря 2020 года. Тем самым он будет «совмещать обе должности»
. 29 октября поклонников данной площадки ожидает премьера на основной сцене спектакля «Балалайкин и К» в его постановке.
«Моим дорогим коллегам, с которыми мы вместе начинали свой путь в творческой жизни, выпала такая честь и ответственность. В своё время Олег Павлович Табаков, наш общий учитель, пожелал мне, чтобы я в своей творческой жизни "реализовался полно и интенсивно". И продолжил: "И тебе, и людям будет хорошо". Я думаю, что это пожелание можно адресовать всем ученикам Табакова. Я желаю Сергею реализоваться полно и интенсивно. Это блистательный актёр, прекрасно знающий, что такое театр, понимающий, как устроен артист — царь сцены, это профессионал, которого Олег Павлович научил брать ответственность и делать дело для того, чтобы людям было хорошо», —
говорит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков
.
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