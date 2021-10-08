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Сергей Газаров возглавит Театр Сатиры

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Новости театра >>
8 октября 2021
В конце сентября стало известно, что Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, который он занимал почти 21 год. По информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, его заменит Сергей Газаров, который приступит к своим обязанностям с 13 октября.

«Возглавить Театр сатиры — это серьёзный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссёрской работы в разных театрах, но тут речь идёт о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объём и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра... Прекрасно понимаю, что новое назначение — это большое доверие и огромная ответственность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта», — прокомментировал своё назначение Газаров.

Сергей Газаров возглавит Театр Сатиры
фото: mos.ru

При этом режиссёр сохранит за собой место худрука в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, которое занимает с 8 декабря 2020 года. Тем самым он будет «совмещать обе должности». 29 октября поклонников данной площадки ожидает премьера на основной сцене спектакля «Балалайкин и К» в его постановке.

«Моим дорогим коллегам, с которыми мы вместе начинали свой путь в творческой жизни, выпала такая честь и ответственность. В своё время Олег Павлович Табаков, наш общий учитель, пожелал мне, чтобы я в своей творческой жизни "реализовался полно и интенсивно". И продолжил: "И тебе, и людям будет хорошо". Я думаю, что это пожелание можно адресовать всем ученикам Табакова. Я желаю Сергею реализоваться полно и интенсивно. Это блистательный актёр, прекрасно знающий, что такое театр, понимающий, как устроен артист — царь сцены, это профессионал, которого Олег Павлович научил брать ответственность и делать дело для того, чтобы людям было хорошо», — говорит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.
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