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Не стало основателя Московского детского музыкально-драматического театра под руководством Геннадия Чихачёва

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Новости театра >>
12 ноября 2021
На 69 году жизни не стало основателя и руководителя Московского детского музыкально-драматического театра, заслуженного артиста и деятеля искусств РФ, режиссера и актера Геннадия Чихачёва. Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Не стало основателя Московского детского музыкально-драматического театра под руководством Геннадия Чихачёва
фото: rbc.ru

«Геннадий Александрович основал театр в 1987 году, а благодаря его упорству в 1994 году театр приобрел статус государственного. Он смог создать такой театр, спектакли в котором интересны как взрослой, так и детской аудитории. В разные годы в театре Геннадием Александровичем были представлены такие постановки: историческая дилогия "Великая любовь Екатерины Великой" и "Царь-отрокъ Петръ П", мюзикл В. Семенова "Человек-амфибия" и А. Журбина "Униженные и оскорбленные" и многие другие. Им были поставлены спектакли в разных музыкальных театрах России», — говорится в сообщении.

Чихачёв для своего театра написал пьесы «Ну, Волк, погоди!» и «Приключения Хрюши». На его счету пять киноролей в советских фильмах «Случай с Полыниным», «Семеро солдатиков», «Победа», «Битва за Москву» и «Танцы на крыше».
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