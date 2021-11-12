Не стало основателя Московского детского музыкально-драматического театра под руководством Геннадия Чихачёва

На 69 году жизни не стало основателя и руководителя Московского детского музыкально-драматического театра
, заслуженного артиста и деятеля искусств РФ, режиссера и актера Геннадия Чихачёва
. Об этом сообщает
пресс-служба Департамента культуры города Москвы
«Геннадий Александрович основал театр в 1987 году, а благодаря его упорству в 1994 году театр приобрел статус государственного. Он смог создать такой театр, спектакли в котором интересны как взрослой, так и детской аудитории. В разные годы в театре Геннадием Александровичем были представлены такие постановки: историческая дилогия "Великая любовь Екатерины Великой" и "Царь-отрокъ Петръ П", мюзикл В. Семенова "Человек-амфибия" и А. Журбина "Униженные и оскорбленные" и многие другие. Им были поставлены спектакли в разных музыкальных театрах России», —
говорится в сообщении.
Чихачёв для своего театра написал пьесы «Ну, Волк, погоди!» и «Приключения Хрюши». На его счету пять киноролей в советских фильмах «Случай с Полыниным
», «Семеро солдатиков
», «Победа
», «Битва за Москву
» и «Танцы на крыше
».
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