Анастасия Крылова перевоплотится в Миледи

Премьера рок-мюзикла «Графиня де Ла Фер» состоится 24 ноября в концертном зале «Измайлово». Ведущую роль в постановке исполнит Анастасия Крылова, известная по сериалам «Топи» и «Трудные подростки», сообщают организаторы.
фото: Рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер»
Спектакль станет музыкальным приквелом знаменитого романа Дюма «Три мушкетера» и расскажет историю взаимоотношений между графом де Ла Фер и его юной супругой Анной де Бель, или Миледи.
«Мы предлагаем зрителям совсем иную, неожиданную трактовку всем известных персонажей. Предлагаем узнать о них что-то новое, то, что, вполне могло быть, но о чем мы не догадывались, читая книгу», – комментирует свой замысел режиссер-постановщик, либреттист и композитор мюзикла Александр Рагулин. Прошлым его успехом стала рок-опера «Карамазовы».
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