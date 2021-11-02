Эдуард Бояков расстался с постом худрука МХАТа имени Горького

Эдуард Бояков
покинул пост художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького
. Об этом он сообщил поздним вечером 1 ноября на своей странице в социальной сети Facebook
.
«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», —
говорится в сообщении бывшего худрука.
Бояков поблагодарил всех, с кем работал в течение трех лет, и пожелал МХАТу «успехов и развития»
. О своих планах на будущее он пообещал рассказать позднее, но уверен, что его ждет «много интересного — в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни».
Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем МХАТа имени Горького
в декабре 2018 года. В мае 2021-го Министерство культуры продлило с ним контракт на пять лет. Татьяна Доронина
сохранила за собой должность президента театра. В конце октября генеральным директором МХАТа им. М. Горького стал Владимир Кехман.
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