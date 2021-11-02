Эдуард Бояков расстался с постом худрука МХАТа имени Горького

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Новым гендиректором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман

21 октября

Молодые режиссеры представят эскизы спектаклей о жизни и творчестве Достоевского

Показы пройдут с 26 ноября по 13 декабря в Новом Пространстве Театра Наций