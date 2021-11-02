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Эдуард Бояков расстался с постом худрука МХАТа имени Горького

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Новости театра >>
2 ноября 2021
Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького. Об этом он сообщил поздним вечером 1 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — говорится в сообщении бывшего худрука.

Эдуард Бояков расстался с постом худрука МХАТа имени Горького
фото: rbc.ru

Бояков поблагодарил всех, с кем работал в течение трех лет, и пожелал МХАТу «успехов и развития». О своих планах на будущее он пообещал рассказать позднее, но уверен, что его ждет «много интересного — в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни».

Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем МХАТа имени Горького в декабре 2018 года. В мае 2021-го Министерство культуры продлило с ним контракт на пять лет. Татьяна Доронина сохранила за собой должность президента театра. В конце октября генеральным директором МХАТа им. М. Горького стал Владимир Кехман.
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обсуждение >>
№ 1
Ивана Болич   2.11.2021 - 11:56
Наверное, этот шаг был вполне очевидным действием после всего, что он предпринял на занимаемом посту. Но есть еще вера, что театр можно оживить читать далее>>
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