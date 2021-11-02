Спектакли «Братья Карамазовы», «Горбачёв» и «Сын» номинированы на «Золотую маску»

В искусстве балета номинации получили «Чайка» Большого театра, Autodance Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Postscript продюсерской компании MuzArts, «Байка. Мавра. Поцелуй феи» Мариинского театра, «Конёк-горбунок» Урала Оперы Балета, «Ленинградская симфония» Красноярского театра оперы и балета, «Озорные песни» Пермского Театра оперы и балета, «Пилигрим» московского фестиваля Context. Diana Vishneva и «Самара Шостакович, Балет I., фортепианный концерт» Самарского театра оперы и балета. В категорию «Современный танец/спектакль» вошли Overtime Казанского «Театра. Акт», «Весна священная» МВО Манеж, «Дыхание» фестивалей «Территория», Brusfest, Музея Москвы и Московской международной биеннале молодого искусства, «Дюймовочка» Челябинского театра современного танца, «Новая земля» Платоновского фестиваля искусств, «Плот медузы» Воронежского Камерного театра, «Сеанс одновременной игры» «Территории» и театра «Балет Москва», «Рыбы выбирают лёд» московского проекта О. Тимошенко и А. Нарутто, «Триптих. Автопортрет» Московской Независимой танцевальной компании Libertatem и «Премьера» Екатеринбургской танцевальной компании Zonk’a.
Наконец, в конкурс «Эксперимент» включены Hava, «Децентрализация» и «Чын татар» Казанcкой Театральной площадки MOÑ, «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2» Новосибирской Лаборатории современного искусства, «|Общее место|» Новосибирского проекта Э. Куликовой и П. Кардымон, «Билет в кино» и «Симулятор школы» Санкт-Петербургского фестиваля «Точка доступа», «Пермское море» Пермской театральной компании «немхат», «Робот Костя» Планетария №1 и Института перспективных технологий из Санкт-Петербурга и «Университет птиц» Московского Театра взаимных действий.
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