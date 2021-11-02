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Спектакли «Братья Карамазовы», «Горбачёв» и «Сын» номинированы на «Золотую маску»

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Новости театра >>
2 ноября 2021
«Братья Карамазовы» МДТ, «Горбачёв» Театра Наций, «Сын» РАМТа и «Утиная охота» Театра Ленсовета претендуют на звание лучшего драматического спектакля большой формы. Список номинантов 2022 года опубликован на сайте премии «Золотая маска».

Спектакли «Братья Карамазовы», «Горбачёв» и «Сын» номинированы на «Золотую маску»
фото: facebook.com

В номинации «Драма/спектакль большой формы» также представлены «Дело» и «Тайм-аут» театра «Красный факел», «Иваново детство» Казанского ТЮЗа, «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция» «Мастерской Петра Фоменко», «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» БДТ, «Циолковский» Ярославского драмтеатра и «Школа жён» Театра имени Маяковского.

Среди работ малой формы на победу могут рассчитывать «Анна Каренина» Красноярского ТЮЗа, «Все тут» «Школы современной пьесы», «Дания тюрьма» Санкт-Петербургского Камерного театра Малыщицкого, «Двенадцатая ночь» Воронежского Никитинского театра, «Интервью В.» Санкт-Петербургского Театра ненормативной пластики, «Книга непокоя» Архангельского молодёжного театра, «Комитет Грустящего Божества» Санкт-Петербургского «театра post», «На заре» Нижнекамского драмтеатра им. Т.А. Миннуллина, «Сектор газа» Санкт-Петербургского театра «Цехъ» и экспериментальной сцены «Балтийского дома», «Танцующая в темноте» Новосибирского «Старого дома», «Финист Ясный Сокол» московского проекта «Дочери Сосо» и «Юдифь» Фонда Alma Mater и Дома Радио из Санкт-Петербурга. В категорию попали сразу две постановки Александринского театра — «Нана» Андрея Жолдака и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина.


Лучшими драматическими режиссерами могут признать Юрия Бутусова за постановку «Сына», Льва Додина за «Братьев Карамазовых», Миндаугаса Карбаускиса за «Школу жён», Алвиса Херманиса за «Горбачёва», Андрея Могучего за «Трёх толстяков» и Евгению Беркович за «Финиста Ясного Сокола». На две «маски» в данной категории претендуют Дмитрий Крымов, поставивший «Моцарта «Дон Жуана». Генеральную репетицию» и «Все тут», постановщик «Циолковского» и «Юдифи» Борис Павлович и Пётр Шерешевский, на чьём счету «Тайм-аут» и «Дания тюрьма». Номинаций также удостоены Андрей Жолдак, Андрей Калинин, Елизавета Бондарь, Дмитрий Волкострелов, Алёна Старостина, Дмитрий Егоров, Туфан Имамутдинов, Роман Каганович, Роман Кочержевский, Илья Мощицкий, Юрий Муравицкий, Александр Плотников, Анатолий Праудин и Антон Фёдоров.

Оперой года предстоит выбрать такие спектакли, как Vita Nuova Башкирского театра оперы и балета, «Богатыри» Красноярского театра оперы и балета и «Любовь издалека» Урала Оперы Балета из Екатеринбурга. Пермский театр оперы и балета участвует сразу с тремя постановками: «Дон Жуан» Марата Гацалова, «Кармен» Константина Богомолова и «Любовь к трём апельсинам» Филиппа Григорьяна. От Большого театра номинированы спектакли «Ариодант», «Искатели жемчуга» и «Саломея». В категорию также вошли сразу две «Свадьбы Фигаро», поставленные в Нижегородском театре оперы и балета и Воронежском театре оперы и балета. Гацалов, Богомолов и Григорьян поборются за звание лучшего режиссера оперы. Противостоять им будут Дмитрий Белянушкин, Сергей Бобров, Михаил Бычков, Клаус Гут, Ярославия Калесидис, Елизавета Корнеева и Владислав Наставшев.


В искусстве балета номинации получили «Чайка» Большого театра, Autodance Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Postscript продюсерской компании MuzArts, «Байка. Мавра. Поцелуй феи» Мариинского театра, «Конёк-горбунок» Урала Оперы Балета, «Ленинградская симфония» Красноярского театра оперы и балета, «Озорные песни» Пермского Театра оперы и балета, «Пилигрим» московского фестиваля Context. Diana Vishneva и «Самара Шостакович, Балет I., фортепианный концерт» Самарского театра оперы и балета. В категорию «Современный танец/спектакль» вошли Overtime Казанского «Театра. Акт», «Весна священная» МВО Манеж, «Дыхание» фестивалей «Территория», Brusfest, Музея Москвы и Московской международной биеннале молодого искусства, «Дюймовочка» Челябинского театра современного танца, «Новая земля» Платоновского фестиваля искусств, «Плот медузы» Воронежского Камерного театра, «Сеанс одновременной игры» «Территории» и театра «Балет Москва», «Рыбы выбирают лёд» московского проекта О. Тимошенко и А. Нарутто, «Триптих. Автопортрет» Московской Независимой танцевальной компании Libertatem и «Премьера» Екатеринбургской танцевальной компании Zonk’a.

Среди оперетт и мюзиклов представлены «Антигона» Пермского Театра-Театра, «Декабристы» Иркутского музыкального театра, «Дорогой мистер Смит» «Приюта Комедианта», «Мисс Сайгон» Санкт-Петербургского театра музкомедии, «Одолжите тенора» Екатеринбургского театра музкомедии, «Путешествие муравьишки, или От заката до рассвета» Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье», «Семейка Аддамс» Тюменского драмтеатра и «Шахматы» театра МДМ. Евгений Писарев, Алексей Франдетти, Дарья Борисова, Филипп Разенков, Анна Снегова и Роман Феодори номинированы в качестве выдающихся постановщиков, работающих в этом музыкальном жанре.

Спектакли «Братья Карамазовы», «Горбачёв» и «Сын» номинированы на «Золотую маску»
фото: сцена из спектакля «Шахматы»

В категории кукольных постановок заветные маски достанутся спектаклям «Адәмнәр (Люди)» Татарского театра кукол, «Джинжик» Санкт-Петербургской театральной лаборатории Яны Туминой, «Маяк Уолерана» Санкт-Петербургского Театра Тантамарески, «Русалка» Санкт-Петербургского кукольного театра сказки, «Священный талисман» Московского Театра Предмета и Еврейского музея и центра толерантности, «Сказка о золотом петушке» Санкт-Петербургского театра Karlsson Haus, «Собака камень» Екатеринбургского театра кукол и «Ходжа Насреддин» Театра Наций. За режиссуру награды достанутся Тимуру Бекмамбетову, Анне Викторовой, Ильгизу Зайниеву, Максиму Исаеву, Михаилу Плутахину, Яне Туминой, Алексею Шишову, Алексею Шульгачу и Диане Разживайкиной.

Наконец, в конкурс «Эксперимент» включены Hava, «Децентрализация» и «Чын татар» Казанcкой Театральной площадки MOÑ, «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2» Новосибирской Лаборатории современного искусства, «|Общее место|» Новосибирского проекта Э. Куликовой и П. Кардымон, «Билет в кино» и «Симулятор школы» Санкт-Петербургского фестиваля «Точка доступа», «Пермское море» Пермской театральной компании «немхат», «Робот Костя» Планетария №1 и Института перспективных технологий из Санкт-Петербурга и «Университет птиц» Московского Театра взаимных действий.
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