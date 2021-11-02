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Елизавета Боярская, Евгений Цыганов и Чулпан Хаматова поборются за звание лучших драматических актеров

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Новости театра >>
2 ноября 2021
Стали известны имена актеров, номинированных на «Золотую маску». Со списком претендентов можно ознакомиться на сайте театральной премии.


Призы за лучшую женскую роль могут достаться Елизавете Боярской за образ Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых» Льва Додина и Чулпан Хаматовой за роль Раисы в «Горбачёве» Театра Наций. Их соперницами выступят Анна Блинова («Нана»), Полина Диндиенко («Дания тюрьма»), Елена Кайзер («Анна Каренина» Красноярского ТЮЗа), Ирина Кривонос («Тайм-аут»), Аделина Любская («Комитет Грустящего Божества»), Наталья Палагушкина («Школа жён»), Вера Сергеева («Танцующая в темноте») и Катерина Таран («Юдифь»).

За звание выдающихся актеров сезона поборются Сергей Дрейден, сыгравший Ивана Ильича Туба в постановке БДТ «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Евгений Миронов за образ Михаила в «Горбачёве», Анатолий Лобоцкий, воплотивший Арнольфа в «Школе жён», Евгений Цыганов, ставший Режиссером в спектакле «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция», и Игорь Черневич, представший в качестве Дмитрия Федоровича в «Братьях Карамазовых». В этой же номинации представлены Сергей Азеев («Интервью В.»), Виктор Бугаков («Сектор газа»), Илья Варанкин («Циолковский»), Нияз Зиннатуллин («Иваново детство»), Виталий Куликов («Утиная охота»), Владимир Лемешонок («Дело»), Анатолий Малыхин («Анна Каренина»), Иван Николаев («Комитет Грустящего Божества»), Евгений Редько («Сын»), Иван Трус («Товарищ Кисляков»), Александр Худяков («Дания тюрьма») и Алмаз Хусаинов («На заре»).

Читайте также Спектакли «Братья Карамазовы», «Горбачёв» и «Сын» номинированы на «Золотую маску»

За драматические роли второго плана «маски» могут получить актрисы Полина Айрапетова, Василиса Алексеева, Марина Бабошина, Елена Калинина, Татьяна Матюхова, Юлия Новикова, Елена Шевчук и Роза Шмуклер. Среди актеров призы в соответствующей категории ожидают Никиту Барсукова, Ильнура Гарифуллина, Александра Девятьярова, Александра Новикова, Павла Полякова, Олега Рязанцева, Семёна Сытника, Константина Телегина, Олега Фёдорова и Александра Феклистова. У Дениса Ганина сразу две номинации за роли второго плана в спектаклях «Дело» и «Тайм-аут», поставленных на сцене театра «Красный факел».

В опере могут одержать победу Наталья Буклага, Асмик Григорян, Лариса Келль, Андрей Бондаренко, Винсент Вольфштайнер, Кристоф Дюмо и другие мастера музыкального театра. В балетные категории попали Светлана Захарова, Оксана Кардаш, Владислав Лантратов, Виктория Арчая, Анастасия Пешкова, Ольга Тимошенко, Илья Карпель и Алексей Нарутто.


В категории лучших актеров оперетты и мюзиклов оказались Юлия Дякина и Иван Ожогин, сыгравшие в «Дорогом мистере Смите» театра «Приют комедианта». От мюзикла «Шахматы» в номинации представлены Анастасия Стоцкая и Кирилл Гордеев. Они будут соперничать с Софьей Илюшиной, Александром Кудриным и Дарьей Терешиной из «Семейки Аддамс», Эвой Мильграм и Альбертом Макаровым из «Антигоны», а также с Дарьей Ким, Людмилой Шер, Маратом Абдрахимовым, Павлом Драловым, Кириллом Павловым и Семёном Фатыховым. За роли второго плана в оперетте и мюзикле призы могут получить Александр Бобров, Юлия Ива, Николай Капленко, Светлана Кочанова, Александр Маракулин и Софья Сучкова.
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