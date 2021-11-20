«Булгаковский Дом» покажет современного Бальзамина

20 ноября на сцене Музея-театра «Булгаковский Дом» состоится премьера спектакля «Бальзаминов» по мотивам знаменитой пьесы Островского. Также постановку можно будет увидеть 27 ноября и 4 декабря, сообщает пресс-служба театра.
Михаил Бальзаминов — герой целой трилогии Александра Островского, молодой чиновник, наивный мечтатель, романтик. В кульминационной пьесе «Женитьба Бальзаминова» он решает жениться — и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых он то и дело оказывался на пути к венцу, в 1964 году составили основу популярнейшего отечественного фильма с Георгием Вициным. Авторы спектакля «Бальзаминов» решили вписать этот знаменитый сюжет в современную жизнь и посмотреть на его примере, что значит быть мечтателем сегодня.
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