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«Булгаковский Дом» покажет современного Бальзамина

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Новости театра >>
20 ноября 2021
20 ноября на сцене Музея-театра «Булгаковский Дом» состоится премьера спектакля «Бальзаминов» по мотивам знаменитой пьесы Островского. Также постановку можно будет увидеть 27 ноября и 4 декабря, сообщает пресс-служба театра.

«Булгаковский Дом» представит современного Бальзамина
фото: «Бальзаминов» | Музей-театр «Булгаковский Дом»

Михаил Бальзаминов — герой целой трилогии Александра Островского, молодой чиновник, наивный мечтатель, романтик. В кульминационной пьесе «Женитьба Бальзаминова» он решает жениться — и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых он то и дело оказывался на пути к венцу, в 1964 году составили основу популярнейшего отечественного фильма с Георгием Вициным. Авторы спектакля «Бальзаминов» решили вписать этот знаменитый сюжет в современную жизнь и посмотреть на его примере, что значит быть мечтателем сегодня.

Режиссером постановки выступает актер и художественный руководитель Первой экспериментальной молодежной Вахтанговской студии «Турандот» Артем Бибилюров. Роли исполняют заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап, Олег Тарасов, Ольга Онищенко, Алевтина Добрынина и другие.
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Татьяна АугшкапАртём БибилюровГеоргий ВицинАлевтина ДобрынинаОльга ОнищенкоОлег Тарасов
фильмы
Женитьба Бальзаминова

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