Константин Хабенский озвучил планы на ближайшие сезоны МХТ им. А.П.Чехова

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Музей-театр представляет спектакль по повести Островского

Премьера рок-мюзикла «Графиня де Ла Фер» состоится 24 ноября в концертном зале «Измайлово»

Анастасия Крылова перевоплотится в Миледи

12 ноября

Не стало основателя Московского детского музыкально-драматического театра под руководством Геннадия Чихачёва

Ему было 68 лет