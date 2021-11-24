Константин Хабенский озвучил планы на ближайшие сезоны МХТ им. А.П.Чехова

Кроме возвращения «Идеального мужа» Богомолов уже в этом сезоне начнет репетировать «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского, премьера которой откроет следующий театральный сезон.
«Константин Богомолов в свое время получил возможность работать в Художественном театре благодаря Олегу Павловичу Табакову. И “Оптимистическая трагедия” станет нашей акцией, данью уважения, любви, преданности делу Олега Павловича», – прокомментировал свое решение Хабенский.
В текущем сезоне выйдут все запланированные ранее премьеры. Плюс два новых спектакля – «Чрево» Андрея Гончарова по рассказу Евгения Замятина и моноспектакль Натальи Теняковой«Говорит Москва» в постановке Данила Чащина. Также на Основную сцену вернется «Контрабас» Глеба Черепанова по Зюскинду, но уже с новыми актерами. Первым среди них станет Артем Волобуев. Кроме того был анонсирован экспериментальный проект «Арт-Хаб», направленный на поиск новой драматургии и режиссеров, и мартовские гастроли театра в Санкт-Петербурге.
Сезон 2023/24 откроется премьерой спектакля Аллы Сигаловой«Романс о влюбленных» по киносценарию Евгения Григорьева. К работе на Малой сцене при этом привлекут кинорежиссеров Жору Крыжовникова и Юрия Быкова. На Основной сцене выйдет спектакль Дмитрия Крымова«Диккенс». В конце сезона запланированы гастроли в Париже, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке, приуроченные к 100-летию аналогичной поездки в прошлом.
Также стало известно о возвращении Николая Симонова в качестве главного художника и возобновлении плотного взаимодействия театра со Школой-студией МХАТ. Генеральным партнером МХТ имени А. П. Чехова с января 2022 года станет Банк ВТБ.
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