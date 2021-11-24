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Константин Хабенский озвучил планы на ближайшие сезоны МХТ им. А.П.Чехова

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Новости театра >>
24 ноября 2021
Константин Хабенский, назначенный художественным руководителем Московского Художественного театра имени А. П. Чехова 27 октября 2021 года, провел сбор труппы, на котором поздравил с возвращением Игоря Золотовицкого, Андрея Бурковского и Дарью Мороз и рассказал о планах театра на текущий и два последующих сезона. В том числе анонсировал новую постановку Константина Богомолова, чей успешный спектакль «Идеальный муж» был снят с репертуара прошлым худруком Сергеем Женовачом.

Константин Хабенский провел первый сбор труппы и озвучил планы на ближайшие сезоны МХТ
фото: МХТ им. А. П. Чехова

Кроме возвращения «Идеального мужа» Богомолов уже в этом сезоне начнет репетировать «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского, премьера которой откроет следующий театральный сезон.

«Константин Богомолов в свое время получил возможность работать в Художественном театре благодаря Олегу Павловичу Табакову. И “Оптимистическая трагедия” станет нашей акцией, данью уважения, любви, преданности делу Олега Павловича», – прокомментировал свое решение Хабенский.

Еще двумя премьерами сезона 2022/23 на Основной сцене станут спектакли Марины Брусникиной «Адам и Ева» по пьесе Михаила Булгакова и «Все о Еве» Евгения Писарева к Международному дню театра. Также переговоры о постановке ведутся с Анатолием Васильевым. На Малой сцене планируются спектакли Александра Баргмана, Андрея Гончарова, Данила Чащина и молодого петербургского режиссера Романа Кочержевского, ставящего в основном в Театре имени Ленсовета.

Константин Хабенский озвучил планы на ближайшие сезоны МХТ им. А.П.Чехова
фото: МХТ им. А. П. Чехова

В текущем сезоне выйдут все запланированные ранее премьеры. Плюс два новых спектакля – «Чрево» Андрея Гончарова по рассказу Евгения Замятина и моноспектакль Натальи Теняковой «Говорит Москва» в постановке Данила Чащина. Также на Основную сцену вернется «Контрабас» Глеба Черепанова по Зюскинду, но уже с новыми актерами. Первым среди них станет Артем Волобуев. Кроме того был анонсирован экспериментальный проект «Арт-Хаб», направленный на поиск новой драматургии и режиссеров, и мартовские гастроли театра в Санкт-Петербурге.

Сезон 2023/24 откроется премьерой спектакля Аллы Сигаловой «Романс о влюбленных» по киносценарию Евгения Григорьева. К работе на Малой сцене при этом привлекут кинорежиссеров Жору Крыжовникова и Юрия Быкова. На Основной сцене выйдет спектакль Дмитрия Крымова «Диккенс». В конце сезона запланированы гастроли в Париже, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке, приуроченные к 100-летию аналогичной поездки в прошлом.

Также стало известно о возвращении Николая Симонова в качестве главного художника и возобновлении плотного взаимодействия театра со Школой-студией МХАТ. Генеральным партнером МХТ имени А. П. Чехова с января 2022 года станет Банк ВТБ.
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