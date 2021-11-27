Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий и Андрей Смоляков сыграют в «Мастере и Маргарите»

Для Лепажа это вторая работа в Театре Наций. В 2013 году вышел его «Гамлет|Коллаж», в котором Миронов исполнил все роли шекспировской трагедии. Спустя два года известный режиссер принял предложение худрука Театра Наций поставить спектакль по культовому роману Булгакова и придумал ход, при котором драматический театр соединяется с технологиями иллюзионных представлений.
По словам Робера Лепажа, «роман "Мастер и Маргарита" — это одновременно история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка. Это крупнейшее произведение русской литературы и по сегодняшний день остается манифестом, осуждающим конформизм и пропагандирующим творческую свободу. Для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене — более, чем вызов. Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования».
фото: пресс-служба Театра Наций
Для «Мастера и Маргариты» канадскими специалистами была спроектирована сложная машинерия, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Создание дополнительного пространства необходимо для выполнения некоторых спецэффектов, а также для быстрого перемещения механиков сцены. Помимо сложной системы проекций в спектакле задействованы классические театральные трюки первой половины XX века. Художник по костюмам Виктория Севрюкова создала более ста комплектов одежды и обуви, а также маски, чтоб артисты могли исполнять по несколько ролей. В создании образов персонажей использовались новейшие технологии: многослойные аппликации по ткани, множество силиконовых деталей и встроенные механические устройства. Чтобы добиться реалистичной фактуры тканей конца 1920-х годов, были привлечены специалисты «Мосфильма».
Из-за пандемии коронавируса работа над постановкой поделилась на две части. В декабре 2019-го артисты и техническая команда провели первые репетиции в Квебеке на базе многопрофильной творческой компании Робера Лепажа Ex Machina, в июне 2021-го работа продолжилась в дистанционном режиме, а с ноября — на сцене Театра Наций.
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