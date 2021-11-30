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Временным художественным руководителем театра «Градский Холл» назначен композитор Алексей Рыбников

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Новости театра >>
30 ноября 2021
Обязанности художественного руководителя музыкального театра «Градский Холл» временно возложены на народного артиста России композитора Алексея Рыбникова, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы. Он заменил на посту Александра Градского, ушедшего из жизни 28 ноября.

Временным художественным руководителем театра «Градский Холл» назначен композитор Алексей Рыбников
фото: moskvichmag

«Театры с современным вокальным репертуаром — это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации», — прокомментировал свое назначение Рыбников.

Композитор родился в 1945 году в Москве, учился в Московской консерватории у Арама Хачатуряна. Является автором музыки к многочисленным кинофильмам, мюзиклам и рок-операм, в том числе к легендарному спектаклю «Юнона и Авось» Марка Захарова. В настоящий момент возглавляет совет Союза композиторов России.
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Александр ГрадскийМарк ЗахаровАлексей РыбниковАрам Хачатурян
фильмы
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