«Войну и мир» с Ольгой Лерман и Виктором Добронравовым покажут в Театре Вахтангова 8 ноября

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Елизавета Боярская, Евгений Цыганов и Чулпан Хаматова поборются за звание лучших драматических актеров

Спектакли «Братья Карамазовы», «Горбачёв» и «Сын» номинированы на «Золотую маску»

2 ноября

Эдуард Бояков расстался с постом худрука МХАТа имени Горького

О своих планах он пообещал рассказать позднее