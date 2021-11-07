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«Войну и мир» с Ольгой Лерман и Виктором Добронравовым покажут в Театре Вахтангова 8 ноября

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Новости театра >>
7 ноября 2021
«Войну и мир» по роману Толстого в постановке Римаса Туминаса можно будет увидеть в Театре Вахтангова начиная с 8 ноября. Спектакль станет главной премьерой текущего сезона и войдет в программу празднования 100-летия театра, сообщает его пресс-служба.

«Война и мир» в постановке Римаса Туминаса
фото: Александра Торгушникова | Театра им. Евг. Вахтангова

В сценическом эквиваленте «Война и мир», один из самых масштабных русских романов, превратился в пятичасовой спектакль, который авторы покажут в один день с двумя антрактами. В основе его сюжета — в первую очередь семейная линия произведения. На войну авторы смотрят сквозь призму отдельно взятого человека, поднимая также темы детства и памяти.

Роман многофигурный, поэтому к работе над постановкой были привлечены все поколения «вахтанговцев». Это и молодые артисты, Ольга Лерман (Наташа Ростова), Павел Попов (Пьер Безухов), Мария Бердинских (Лиза), и корифеи — Сергей Маковецкий (граф Ростов), Ирина Купченко (графиня Ростова), Евгений Князев (князь Николай Болконский), Виктор Добронравов (Андрей Болконский) и другие.

«Со временем, с возрастом устаешь ставить пьесы, разгадывать диалоги и монологи странных людей в трех или пяти актах. Хочется вернуться к роману, поэзии, новелле, начать с чистого листа, когда драма есть, но нет еще пьесы. Большая литература (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Чехов) хранит путь к гармонии и красоте. Материал красоты русской литературы надо использовать, и я это делаю. Прикосновение к классике дарит нам такие неожиданные откровения в понимании нашего времени, что заменить это просто нечем. Черпать из этого источника можно бесконечно», — комментирует выбор литературного первоисточника автор постановки Римас Туминас.

Костюмы к спектаклю создала Мария Данилова, хореограф Анжелика Холина, сценографией занимался лауреат Национальной премии Литвы Адомас Яцовскис.

Римас Туминас — обладатель двух «Золотых масок», лауреат Государственной премии Российской Федерации и Национальной премии Литвы. Руководит Театром Вахтангова с 2007 года.
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