Исполнилось 70 лет музыканту и режиссеру Стасу Намину

Сегодня, 8 ноября, исполнилось 70 лет известному советскому и российскому музыканту, композитору, продюсеру, художнику, фотографу и режиссеру театра и кино Стасу Намину
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Анастас Алексеевич Микоян
родился в Москве 8 ноября 1951 года в семье историка-музыковеда Нами Микоян. Дед, Анастас Иванович Микоян, был известным политическим деятелем, а брат деда, Артём Иванович Микоян, — создатель и главный конструктор военных самолетов МИГ. Первым учителем музыки Стаса был композитор Арно Бабаджанян
. В 1961-м стал курсантом Суворовского военного училища. Там, впервые услышав «Битлз» и «Роллинг Стоунс», увлекся этой музыкой и спустя три года создал свою первую рок-группу «Чародеи». В конце 60-х был одним из основателей рок-музыки в стране и одним из первых московских хиппи.
После окончания Суворовского училища в 1969-м поступил в Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза, на переводческий факультет, где стал лидером студенческой рок-группы «Блики». Проучившись два года, перевелся на романо-германское отделение филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1970-м создал свою новую группу «Цветы», а через два года выпустил маленькую гибкую пластинку на фирме «Мелодия», неожиданно разошедшуюся семимиллионным тиражом. В 1974-м вышла еще одна пластинка, которая принесла «Цветам» всесоюзную популярность, однако через год указом Министерства культуры группу расформировали. После трехлетнего перерыва Стас создал ансамбль «Группа Стаса Намина». Им написано более десяти хитов, включая «Летний вечер», «Юрмала», «Мы желаем счастья вам» и «Ностальгия по настоящему».
В 1983-м окончил двухгодичные высшие сценарно-режиссерские курсы при Госкино СССР. Снял курсовые работы, среди которых сюжет «Фауст и Мефистофель» из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина и театральная миниатюра в джазовой пантомиме. В 80-е написал музыку к фильмам «Фантазия на тему любви
» и «Песочные часы
». В январе 1987-го был открыт музыкальный центр Стаса Намина SNC, который стал первым в стране опытом частной антрепризы, а позднее превратился в многопрофильную корпорацию шоу-бизнеса. В сентябре 1999-го открылся Театр музыки и драмы под руководством Стаса Намина
, специализирующийся на рок-операх и мюзиклах («Иисус Христос Суперзвезда», «Волосы», «Бременские музыканты», «Три мушкетёра», «Алиса в стране чудес», «Портрет Дориана Грея», «Битломания»). Автор саундтреков и мюзиклов («Снежная королева», «Маленький принц»), продюсер шоу «Балет на льду», лауреат Ордена Дружбы. Поставил документальные ленты «Реальная Куба
», «Разговор с Неизвестным
» и «Древние храмы Армении
». Сам спродюсировал эти фильмы наряду с картинами «Нескучный сад
» и Free to Rock
.
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