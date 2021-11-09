Лия Ахеджакова и Нина Ургант стали «Легендами сцены»

Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» объявила имена первых лауреатов. Награды в почетной номинации «Легенда сцены» получат сразу четверо мастеров — актрисы Лия Ахеджакова и Нина Ургант, режиссер Алексей Бородин и балетмейстер Юрий Григорович, сообщает пресс-служба премии.
фото: Яна Овчинникова | Звезда театрала
Статуэтки традиционно вручаются деятелям искусства, которые внесли большой вклад в развитие отечественной театральной культуры. Лауреатов «Легенд сцены», в отличие от победителей в остальных категориях, определяет редколлегия журнала «Театрал», но по предложениям читателей.
Лия Ахеджакова начала профессиональную карьеру шестьдесят лет назад в Московском ТЮЗе и известна не только как выдающаяся актриса, но и человек с активной гражданской позицией. В 2008-м году она была удостоена звания лауреата в особой номинации «Звезды Театрала» – «За гражданское мужество».
Юрий Григорович – артист балета, педагог, хореограф, режиссер-постановщик. Солировал, затем стал балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (сегодня – Мариинского театра). Более тридцати лет возглавлял балетную труппу Большого театра, где представил собственную интерпретацию «Щелкунчика», создал балеты «Иван Грозный» и «Золотой век». Почти весь классический балетный репертуар, исполняемый сегодня артистами Большого, существует именно в его редакции.
Ежегодная премия «Звезда Театрала» была учреждена в 2008 году журналом «Театрал». Главная ее особенность заключается в том, что всех номинантов и большинство лауреатов определяют не профессиональные критики, а зрители путем интернет-голосования. Кроме претендентов на звание «Легенда сцены» они выбирают победителей в 17 номинациях, среди которых лучшие спектакли больших и малых форм, лучшие артисты, а также «Лучший русский театр за рубежом». По ним голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте премии, а церемония вручения наград намечена на 6 декабря.
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