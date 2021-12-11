«Современник» организовал собственный киноклуб

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Спектакль «Горбачев» попал в список 20 «незабываемых впечатлений» редакции

The New York Times назвала Миронова и Хаматову «Лучшим динамичным дуэтом» 2021 года

3 декабря

Не стало Нины Ургант

Актрисе театра и кино было 92 года