«Современник» организовал собственный киноклуб

У «Современника» появится собственный киноклуб Colosseum. Согласно пресс-службе театра, первые показы пройдут 16 и 18 декабря в пространстве Другой сцены, а попасть на них сможет бесплатно каждый желающий.
Название отсылает к прошлому «Современника»: до того, как театр получил здание с античными колоннами на Чистопрудном бульваре, здесь располагался кинотеатр «Колизей». В современно оснащенных для начала ХХ века залах крутили кинокартины в сопровождении оркестра или пианино.
фото: пресс-служба театра «Современник»
Главной задачей киноклуба его организаторы видят в создании особого пространства, где современники смогут обмениваться своими кино-откровениями. В первом сезоне посетителей ожидают две независимых рубрики — «современность» и «эксперимент». Кураторами первой станут наши современники, выдающиеся деятели искусства и науки, журналисты и исследователи современности, свободные художники, представители больших институций и совсем юные люди, обладающие уникальным взглядом на мир. Каждый участник выберет фильм, который, по его мнению, важно показать и обсудить в 2021 году. После показа зрителей ждет открытая дискуссия с куратором по поводу просмотренной картины. Программу рубрики «эксперимент» формирует куратор проекта Colosseum Владимир Надеин — он представит самое радикальное, молодое, актуальное кино со всего мира.
На первом показе, который в киноклубе пройдет 16 декабря в 19:30, режиссер Екатерина Муромцева продемонстрирует шесть отечественных короткометражных фильмов. 18 декабря в 17:00 худрук «Современника» Виктор Рыжаков представит «Проверку на дорогах» Алексея Германа, а в 19:00 Надеин познакомит зрителей с молодым режиссером Виталием Акимовым и его лентой «Мальчик».
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