Римас Туминас, Валерий Фокин и Алла Демидова получат «Золотые маски» за вклад в развитие театрального искусства

Секретариат Союза театральных деятелей России опубликовал
список
лауреатов Специальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Среди них театральные режиссеры
Римас Туминас
и
Валерий Фокин
, руководящие
Вахтанговским
и
Александринским
театрами соответственно, актриса театра и кино
Алла Демидова
и другие артисты.
фото: РИА Новости
Всего почетные премии получат 15 человек. Кроме Туминаса, Фокина и Демидовай это актер
Малого театра Василий Бочкарев
, солистка балета и педагог МАМТ
Маргарита Дроздова
, директор Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей
Вячеслав Нечаев
, профессор Школы-студии МХАТ
Анна Петрова
, режиссер и драматург
Адольф Шапиро
, актриса
Театра Армии Алина Покровская
, главный художник
РАМТ Станислав Бенедиктов
, оперный режиссер
Александр Петров
, актер
Орловского драмтеатра Николай Чупров
, актриса
Нижегородского театра драмы Маргарита Алашеева
, художественный руководитель
Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов
и художественный руководитель
Мариинского театра
дирижер
Валерий Гергиев
.
Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров на ежегодном одноименном фестивале, представляющем наиболее значительные постановки из разных городов России.
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