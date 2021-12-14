Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Римас Туминас, Валерий Фокин и Алла Демидова получат «Золотые маски» за вклад в развитие театрального искусства

14 декабря
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
14 декабря 2021
Секретариат Союза театральных деятелей России опубликовал список лауреатов Специальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Среди них театральные режиссеры Римас Туминас и Валерий Фокин, руководящие Вахтанговским и Александринским театрами соответственно, актриса театра и кино Алла Демидова и другие артисты.

Римас Туминас, Валерий Фокин и Алла Демидова получат «Золотые маски» за вклад в развитие театрального искусства
фото: РИА Новости

Всего почетные премии получат 15 человек. Кроме Туминаса, Фокина и Демидовай это актер Малого театра Василий Бочкарев, солистка балета и педагог МАМТ Маргарита Дроздова, директор Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей Вячеслав Нечаев, профессор Школы-студии МХАТ Анна Петрова, режиссер и драматург Адольф Шапиро, актриса Театра Армии Алина Покровская, главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов, оперный режиссер Александр Петров, актер Орловского драмтеатра Николай Чупров, актриса Нижегородского театра драмы Маргарита Алашеева, художественный руководитель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов и художественный руководитель Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров на ежегодном одноименном фестивале, представляющем наиболее значительные постановки из разных городов России.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Елизавета Боярская, Евгений Цыганов и Чулпан Хаматова поборются за звание лучших драматических актеров
Спектакли «Братья Карамазовы», «Горбачёв» и «Сын» номинированы на «Золотую маску»
Юрий Бутусов получил главную режиссерскую награду премии «Золотая маска»
Андрей Мягков и Ольга Яковлева получили спецпремию «Золотая маска»
Спектакли «Иранская конференция» и «Преступление и наказание» получили «Золотые маски»
Мария Смольникова и Иван Волков признаны лучшими драматическими актёрами театрального сезона 2018-2019
«Золотая маска» пройдет в онлайн-формате 10 ноября
«Золотая маска» отменила церемонии вручения премий
Евгений Миронов, Ксения Раппопорт и Анатолий Белый номинированы на «Золотую маску»
Спектакли Константина Богомолова, Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова номинированы на «Золотую маску»
Кирилл Серебренников назван лучшим драматическим режиссером
Дарья Мороз получила «Золотую маску» как лучшая актриса
«Нуреев» Кирилла Серебренникова стал лучшим балетным спектаклем на «Золотой маске»
Александр Збруев, Инна Чурикова и Деклан Доннелан получат «Золотую маску»
Дарья Мороз, Максим Аверин и Елена Яковлева номинированы на «Золотую маску»
На «Золотую маску» номинированы спектакли Константина Богомолова, Юрия Бутусова, Владимира Панкова и Кирилла Серебренникова
Минкультуры отказалось от «Золотой маски»
Петербургские драматические театры увезли домой «Золотую маску»
«Золотая маска»-2017: Мир с ограничением свободы
Поиск по меткам
Золотая маска
персоны
Маргарита АлашееваСтанислав БенедиктовВасилий БочкарёвВалерий ГергиевАлла ДемидоваМаргарита ДроздоваАлександр Петров (IX)Алина ПокровскаяМихаил СкомороховРимас ТуминасВалерий ФокинНиколай ЧупровАдольф Шапиро
театры
Александринский театрМалый театрМариинский театрНижегородский драматический театрОрловский драмтеатрПермский ТЮЗРАМТТеатр АрмииТеатр им. Евг.Вахтангова

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.

День рождения >>

Нуртас Адамбаев
Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Игорь Окрепилов
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Дэн Дейли
Пэтти Дюк
Наташа Макэлхоун
Ли Ремик
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram