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«Онегин» стал мюзиклом

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Новости театра >>
14 декабря 2021
Премьерные показы канадского мюзикла по роману Пушкина «Онегин» пройдут на сцене Театра на Таганке с 16 по 19 декабря. Режиссером постановки выступает Алексей Франдетти, автор популярного спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и трехкратный лауреат премии «Золотая Маска», сообщает пресс-служба театра.

«Онегин» превратился в мюзикл
фото: Театр на Таганке

Авторами спектакля стали постановщики и музыканты из Канады Веда Хилле и Амиель Гладстоун. В 2016 году они адаптировали роман Пушкина к современности, превратив его в рок-оперу с элементами цыганской и хиппи-культур. Российский режиссер Алексей Франдетти добавил в эту постановку саму историю создания романа, проведя параллель между публикациями отдельных глав «Онегина» с тем, как сегодня мы ждем новых серий любимого сериала.

«Для нас “Онегин” — далекая канонизированная история, а два столетия назад каждая новая глава романа становилась событием, которое долго обсуждали в светском обществе. Пушкин “держал” читателя в напряжении, добавляя в роман приемы и эротического триллера в сцене Татьяны с медведем, и блокбастера — когда во время дуэли останавливается время, и целая строфа отводится под рассказ, как насыпается порох в пистолет и щелкает затвор. Это очень кинематографичный прием», — рассказывает о своем прочтении романа режиссер.

В оформлении спектакля активно используется стиль бохо. Роли исполняют Павел Лёвкин, Максим Маминов, Софико Кардава, Наталья Инькова и другие артисты.
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Павел ЛёвкинМаксим МаминовАлексей Франдетти
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Театр на Таганке

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«Онегин» превратился в мюзикл
«Онегин» превратился в мюзикл
«Онегин» превратился в мюзикл
«Онегин» превратился в мюзикл
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