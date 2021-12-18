Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьерные показы спектакля Александра Коршунова «Без вины виноватые» пройдут 25 и 26 декабря

18 декабря
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
18 декабря 2021
Премьерные показы спектакля Александра Коршунова «Без вины виноватые» пройдут 25 и 26 декабря в театре «Сфера». Согласно пресс-службе театра, постановка посвящается его 40-летию и предваряет 200-летний юбилей Александра Островского.

Премьерные показы спектакля Александра Коршунова «Без вины виноватые» пройдут 25 и 26 декабря
фото: Московский драматический театр «Сфера»

В своей постановке Коршунов бережно относится к классической мелодраме драматурга, сюжет пьесы остается неизменным и звучит при этом актуально, поскольку в центре повествования – сильная, независимая женщина, нашедшая в себе силы оправиться после личной трагедии и реализовать свой творческий потенциал. Молодую Любовь Отрадину в спектакле играет Елена Маркелова, а бросившего ее жениха Григория Мурова – Иван Мишин. Роли известной театральной актрисы Елены Кручининой 17 лет спустя и ее чудом спасенного сына исполнят Валентина Абрамова и Дмитрий Триумфов, во втором составе – Евгения Казарина и Илья Ковалев.

«Герой пьесы актер Незнамов говорит: “…нам обмана не нужно. Нам подавай правду, чистую правду!” Потребность настоящего в жизни и в искусстве, в любви, в человеческих чувствах и взаимоотношениях, мир театра, судьба актрисы, духовная основа подлинного творчества, ответственность за детей, за “без вины виноватых»”, мать и дитя как высшая связь и основа жизни — вот круг тем нашего спектакля», — рассказывает о постановке режиссер Александр Коршунов.

«Без вины виноватые» станет вторым после «Леса» Сергея Виноградова спектаклем по пьесе Островского в текущем репертуаре театра. Ранее в «Сфере» шли «Весенняя сказка» по «Снегурочке», «Красавец-мужчина», «Доходное место» и «В чужом пиру похмелье». Автором последней постановки также стал Александр Коршунов, в актерском послужном списке которого тоже немало различных персонажей драматурга.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Элементарно, Ватсон!»: исполнилось 80 лет со дня рождения Виталия Соломина
Не стало Нины Руслановой
Отношения на расстоянии не работают: Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака
Спектакли Юрия Бутусова, Сергея Газарова и Алексея Франдетти вошли в шорт-лист «Звезды Театрала»
Мастер и синематографъ
Как провести «Ночь в театре»
В Москве - Благотворительный театральный марафон!
персоны
Валентина АбрамоваСергей ВиноградовЕвгения КазаринаАлександр Коршунов
театры
Театр "Сфера"

фотографии >>
Премьерные показы спектакля Александра Коршунова «Без вины виноватые» пройдут 25 и 26 декабря
Премьерные показы спектакля Александра Коршунова «Без вины виноватые» пройдут 25 и 26 декабря
Премьерные показы спектакля Александра Коршунова «Без вины виноватые» пройдут 25 и 26 декабря
Премьерные показы спектакля Александра Коршунова «Без вины виноватые» пройдут 25 и 26 декабря
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Елена Наумкина
16 декабря ушла из жизни актриса Елена Наумкина.

День рождения >>

Александр Воробьёв (II)
Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Бетти Грэйбл
Клаудия Джерини
Каспер Ван Дин
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен