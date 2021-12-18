Премьерные показы спектакля Александра Коршунова «Без вины виноватые» пройдут 25 и 26 декабря в театре «Сфера». Согласно пресс-службе театра, постановка посвящается его 40-летию и предваряет 200-летний юбилей Александра Островского.
фото: Московский драматический театр «Сфера»
В своей постановке Коршунов бережно относится к классической мелодраме драматурга, сюжет пьесы остается неизменным и звучит при этом актуально, поскольку в центре повествования – сильная, независимая женщина, нашедшая в себе силы оправиться после личной трагедии и реализовать свой творческий потенциал. Молодую Любовь Отрадину в спектакле играет Елена Маркелова, а бросившего ее жениха Григория Мурова – Иван Мишин. Роли известной театральной актрисы Елены Кручининой 17 лет спустя и ее чудом спасенного сына исполнят Валентина Абрамова и Дмитрий Триумфов, во втором составе – Евгения Казарина и Илья Ковалев.
«Герой пьесы актер Незнамов говорит: “…нам обмана не нужно. Нам подавай правду, чистую правду!” Потребность настоящего в жизни и в искусстве, в любви, в человеческих чувствах и взаимоотношениях, мир театра, судьба актрисы, духовная основа подлинного творчества, ответственность за детей, за “без вины виноватых»”, мать и дитя как высшая связь и основа жизни — вот круг тем нашего спектакля», — рассказывает о постановке режиссер Александр Коршунов.
«Без вины виноватые» станет вторым после «Леса» Сергея Виноградова спектаклем по пьесе Островского в текущем репертуаре театра. Ранее в «Сфере» шли «Весенняя сказка» по «Снегурочке», «Красавец-мужчина», «Доходное место» и «В чужом пиру похмелье». Автором последней постановки также стал Александр Коршунов, в актерском послужном списке которого тоже немало различных персонажей драматурга.
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