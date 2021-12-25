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Татьяна Веденеева и Татьяна Майст получили звание заслуженных артисток РФ

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Новости театра >>
25 декабря 2021
Актриса Татьяна Веденеева и режиссер-мультипликатор Александр Петров в Атриуме Большого театра получили государственные и ведомственные награды из рук министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Список 24 лауреатов опубликован на сайте Минкультуры РФ.

Веденеевой, состоящей в труппе «Школы современной пьесы», присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» наряду с артистом-вокалистом Московского театра оперетты Петром Борисенко, артистом Малого театра Алексеем Дубровским, артисткой Московского драмтеатра имени Станиславского Татьяной Майст и артисткой Центра театра и кино на Поварской Алисой Призняковой.


Александру Петрову вручили нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую культуру». Поэта Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Эту же награду, но второй степени получили артистки РАМТа Татьяна Весёлкина и Елена Галибина. Ордена Дружбы удостоен артист Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Борис Василевский.

Благодарностью Президента Российской Федерации отмечены коллектив киностудии «Союзмультфильм» и артист-вокалист Московского музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт» Александр Аксёнов.
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