Татьяна Веденеева и Татьяна Майст получили звание заслуженных артисток РФ

Актриса Татьяна Веденеева
и режиссер-мультипликатор Александр Петров
в Атриуме Большого театра
получили государственные и ведомственные награды из рук министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой
. Список 24 лауреатов опубликован на сайте Минкультуры РФ
.
Веденеевой, состоящей в труппе «Школы современной пьесы
», присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» наряду с артистом-вокалистом Московского театра оперетты Петром Борисенко
, артистом Малого театра Алексеем Дубровским
, артисткой Московского драмтеатра имени Станиславского Татьяной Майст
и артисткой Центра театра и кино на Поварской Алисой Призняковой
.
Александру Петрову вручили нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую культуру». Поэта Илью Резника
наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Эту же награду, но второй степени получили артистки РАМТа Татьяна Весёлкина
и Елена Галибина
. Ордена Дружбы удостоен артист Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн
» Борис Василевский
.
Благодарностью Президента Российской Федерации отмечены коллектив киностудии «Союзмультфильм» и артист-вокалист Московского музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт
» Александр Аксёнов
.
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