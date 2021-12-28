В Театре Наций ставят Геннадия Шпаликова

фото: Спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» | Театр Наций
«Шпаликов — уникальный драматург: тонкий, живой, глубокий, эмоциональный и открытый, редкий, настоящий. “Прыг-скок, обвалился потолок” — это цепь жизненных наблюдений о любви, нелепости, об ошибках, которые совершаем, и все равно о любви к людям», — рассказывает об одной из последних и ни разу не поставленной ни в кино, ни на сцене пьесе режиссер Марина Брусникина.
В спектакле три главных героя: муж Юра, жена Аня и их 11-летняя дочь Ксеня. Однажды Юра устраивает дома кутеж, и Аня вызывает милицию, в результате чего Юра попадает в тюрьму. Так у простой советской семьи начинается совсем непростая жизнь. Как и во многих других произведениях Шпаликова, в сценарии поднимается тема хороших, но невыносимых другу другу людей. Работая над ним, режиссер ставила перед собой задачи передать в кинематографической эстетике ощущение тающего снега счастья и в то же время показать рост человеческой души.
фото: Спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» | Театр Наций
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