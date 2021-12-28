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В Театре Наций ставят Геннадия Шпаликова

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Новости театра >>
28 декабря 2021
Премьерные показы спектакля Марины Брусникиной «Прыг-скок, обвалился потолок» по киносценарию Геннадия Шпаликова пройдут 17, 30 и 31 января на малой сцене Театра Наций. Главные роли в постановке исполняют Александра Урсуляк и Дарья Калмыкова, учившиеся у Брусникиной в Школе-студии МХАТ, сообщает пресс-служба театра.

Геннадия Шпаликова поставят в Театре Наций
фото: Спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» | Театр Наций

«Шпаликов — уникальный драматург: тонкий, живой, глубокий, эмоциональный и открытый, редкий, настоящий. “Прыг-скок, обвалился потолок” — это цепь жизненных наблюдений о любви, нелепости, об ошибках, которые совершаем, и все равно о любви к людям», — рассказывает об одной из последних и ни разу не поставленной ни в кино, ни на сцене пьесе режиссер Марина Брусникина.

В спектакле три главных героя: муж Юра, жена Аня и их 11-летняя дочь Ксеня. Однажды Юра устраивает дома кутеж, и Аня вызывает милицию, в результате чего Юра попадает в тюрьму. Так у простой советской семьи начинается совсем непростая жизнь. Как и во многих других произведениях Шпаликова, в сценарии поднимается тема хороших, но невыносимых другу другу людей. Работая над ним, режиссер ставила перед собой задачи передать в кинематографической эстетике ощущение тающего снега счастья и в то же время показать рост человеческой души.

Геннадия Шпаликова поставят в Театре Наций
фото: Спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» | Театр Наций

Роль Юры исполняют Артем Быстров и Михаил Евланов. Участие в постановке принимают Рустам Ахмадеев, Артем Тульчинский, Дарья Ворохобко и Мария Биорк. Костюмы и декорации создала лауреат премии «Золотая маска» Полина Бахтина.
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Геннадия Шпаликова поставят в Театре Наций
Геннадия Шпаликова поставят в Театре Наций
Геннадия Шпаликова поставят в Театре Наций
Геннадия Шпаликова поставят в Театре Наций
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