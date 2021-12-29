«Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» стала частью Театра Сатиры

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна
по приказу Департамента культуры города Москвы был присоединен к Московскому академическому театру сатиры
. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы
.
Объединение театральных площадок стало логичным шагом после того, как осенью уходящего года худруком Театра Сатиры
назначили Сергея Газарова
, оставшегося на таком же посту в «Прогресс Сцене Армена Джигарханяна
».
«У меня было время чтобы близко познакомиться с Театром Сатиры и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, начали новый сезон, представили крупную премьеру. Я считаю, мы поработали хорошо. Работа в Театре Сатиры также очень вдохновляет на обширный круг масштабных задач, но, и конечно, требует огромной вовлеченности. Векторы развития обоих театров мной сформулированы, безусловно, с учетом сохранения их идентичности. Но объединение откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так, я надеюсь, и для коллективов обоих театров. На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе Университета с аудиторией, имеющей свое лицо. При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился Театр Сатиры», —
прокомментировал Газаров.
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