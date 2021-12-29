Юрий Муравицкий назначен главным режиссером Театра на Таганке

Юрий Муравицкий
стал главным режиссером Театра на Таганке
, сообщается на официальном сайте мэра Москвы
.
«Поставив несколько спектаклей на сцене Театра на Таганке, я глубоко изучил традиции и коллектив этого легендарного театра. Предложение стать главным режиссером – большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Для меня много значат люди, портреты которых находятся в фойе театра, в первую очередь Юрия Петровича Любимова... Директор театра Ирина Апексимова делает всё, чтобы величие Таганки не осталось в прошлом. Будем вместе продолжать работать над этим. Мы давно сотрудничаем, и, надеюсь, продолжение работы в новом формате — на постоянной основе — позволит нам добиться хороших творческих результатов», –
прокомментировал свое назначение Муравицкий.
Спектакли «Lё Тартюф. Комедия» и «Вишневый сад. Комедия», поставленные режиссером на сцене Таганки, стали важным этапом обновления театра и приглянулись как зрителям, так и профессионалам. Руководствуясь успехом постановок, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова ввела должность главного режиссера, на которую назначила Юрия Муравицкого. Отмечается, что этот шаг призван «поддержать развитие творческой программы воссоединившейся труппы легендарного театра»
.
Апексимова возглавляет Театр на Таганке с 2015 года, а в 2020-м ее назначили директором «Содружества актёров Таганки
». Благодаря такому решению в ноябре 2021-го были объединены обе театральные площадки, чей раскол длился около 30 лет.
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