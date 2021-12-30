Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Газаров рассказал о планах объединенного Театра сатиры

30 декабря
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
30 декабря 2021
Сергей Газаров, назначенный 28 декабря художественным руководителем реорганизованного Театра сатиры, в состав которого вошла «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», провел сбор труппы, где рассказал о единых планах двух творческих коллективов. Среди них драматургическая мастерская, которая будет организована уже в 2022 году, реконструкция «Прогресс сцены» в конце сезона 2022/2023 года и авторский спектакль Александра Ширвиндта о жизни театра.

Сергей Газаров рассказал о художественных планах объединенного Театра сатиры
фото: Театр сатиры

«Театральный мир и индустрия развлечений в целом претерпевает многочисленные изменения. Зритель стал более избирательным и требовательным, а высокая конкуренция дает ему большие возможности для выбора. Объединение двух театров в единое целое послужит объединением талантов из двух коллективов, разных взглядов и разных школ, придаст синергии разным направлениям внутри нашей организации, что должно привести к созданию принципиально нового театрального контента, новых постановок», - цитирует пресс-служба театра Газарова, подчеркнувшего, что все четыре площадки объединенного театра должны обрести собственное лицо.

Кроме текстов Ширвиндта из современных авторов Газаров планирует постановки по пьесам «Рыба и шоколад» Полины Бородиной и «Саламандры» Ярославы Пулинович. Также по заказу Газарова над новыми произведениями работают Николай Коляда, который адаптирует к сцене роман уральского прозаика Николая Никонова «Весталка», и Ольга Погодина-Кузьмина, заканчивающая пьесу «Фрида: девять писем к Диего».

В круг классических произведений, к которым обратится обновленный Театр сатиры, попали «Маскарад» Лермонтова, по которому Сергей Землянский поставит пластический спектакль, пьесы Чехова «Леший» и «Дядя Ваня», объединенные в постановке Сергея Газарова «Дядя Жорж», «Голый король» Евгения Шварца и роман Достоевского «Преступление и наказание», по мотивом которого режиссер Валерий Саркисов уже во второй половине 2022 года поставит спектакль «Свидригайлов». Также планируются постановки по произведениям Булгакова, Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина, Шекспира, Мольера и Олби.

Кроме того, в театре задумались о постановке детского спектакля на базе современных технологий. Работу над ним начнет режиссер Виталий Салтыков уже в январе, так чтобы премьера состоялась в ноябре 2022 года.

В 2024 году планируется отметить 115-летие со дня рождения Валентина Плучека, занимавшего должность главного режиссера Театра сатиры с 1957 по 2000 год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мамед Агаев сложил с себя полномочия директора Театра сатиры
«Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» стала частью Театра Сатиры
Нину Ургант посмертно наградили Международной премией «Звезда театрала»
Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»
Умер Валерий Гаркалин
Стало известно, какие пенсии получают Никита Михалков, Михаил Боярский и Ефим Шифрин
Сергей Газаров возглавит Театр Сатиры
Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры
Фёдору Добронравову исполнилось 60 лет
Фёдор Добронравов прокомментировал уход из Театра Сатиры
Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»
Олег Вавилов экстренно госпитализирован
Со дня рождения Андрея Миронова исполняется 80 лет
Не стало актрисы Екатерины Градовой
Не стало Валентина Гафта
Сергей Газаров возглавит Театр Армена Джигарханяна
Не стало Бориса Плотникова
Не стало Армена Джигарханяна
Не стало ведущего «Русского лото» и преподавателя «Щуки» Михаила Борисова
В Москве - Благотворительный театральный марафон!
персоны
Сергей ГазаровНиколай Коляда (II)Валентин ПлучекОльга Погодина-КузминаЯрослава ПулиновичВиталий СалтыковВалерий СаркисовАлександр Ширвиндт
театры
Прогресс Сцена Армена ДжигарханянаТеатр Сатиры

анонс

Новый Год 2020

Скорбим

Лидия Захаренко
29 декабря ушла из жизни оперная певица Лидия Захаренко.
Владимир Поночевный
29 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Поночевный.
Виталий Быков
27 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Быков.
Андрей Ярославцев
26 декабря ушёл из жизни актёр Андрей Ярославцев.

День рождения >>

Дана Агишева
Ирма Витовская
Анастасия Добрынина
Денис Константинов
Алексей Локтев
Татьяна Надеждина
Кирилл Плетнёв
Пётр Рыков
Игорь Сигов
Паоло Вилладжо
Тайриз Гибсон
Элайза Душку
Луиз Моно
Робер Оссейн
Дэниэл Суньята
Фред Уорд
все родившиеся 30 декабря >>

Афиша кино >>

Миссия «Рождество»
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2021
Портрет незнакомца
мелодрама
Россия, 2021
Чемпион мира
драма
Россия, 2021
Снегурочка против всех
комедия
Россия, 2021
Три богатыря и Конь на троне
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2021
10 дней с Сантой
комедия, семейное кино
Италия, 2020
Дилан Томас. Любовник и поэт
биография, драма
США, 2017
Лабиринт
музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 1986
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен