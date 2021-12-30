Сергей Газаров рассказал о планах объединенного Театра сатиры

Сергей Газаров, назначенный 28 декабря художественным руководителем реорганизованного Театра сатиры, в состав которого вошла «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», провел сбор труппы, где рассказал о единых планах двух творческих коллективов. Среди них драматургическая мастерская, которая будет организована уже в 2022 году, реконструкция «Прогресс сцены» в конце сезона 2022/2023 года и авторский спектакль Александра Ширвиндта о жизни театра.
фото: Театр сатиры
«Театральный мир и индустрия развлечений в целом претерпевает многочисленные изменения. Зритель стал более избирательным и требовательным, а высокая конкуренция дает ему большие возможности для выбора. Объединение двух театров в единое целое послужит объединением талантов из двух коллективов, разных взглядов и разных школ, придаст синергии разным направлениям внутри нашей организации, что должно привести к созданию принципиально нового театрального контента, новых постановок», - цитирует пресс-служба театра Газарова, подчеркнувшего, что все четыре площадки объединенного театра должны обрести собственное лицо.
Кроме текстов Ширвиндта из современных авторов Газаров планирует постановки по пьесам «Рыба и шоколад» Полины Бородиной и «Саламандры»Ярославы Пулинович. Также по заказу Газарова над новыми произведениями работают Николай Коляда, который адаптирует к сцене роман уральского прозаика Николая Никонова «Весталка», и Ольга Погодина-Кузьмина, заканчивающая пьесу «Фрида: девять писем к Диего».
В круг классических произведений, к которым обратится обновленный Театр сатиры, попали «Маскарад» Лермонтова, по которому Сергей Землянский поставит пластический спектакль, пьесы Чехова «Леший» и «Дядя Ваня», объединенные в постановке Сергея Газарова «Дядя Жорж», «Голый король» Евгения Шварца и роман Достоевского «Преступление и наказание», по мотивом которого режиссер Валерий Саркисов уже во второй половине 2022 года поставит спектакль «Свидригайлов». Также планируются постановки по произведениям Булгакова, Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина, Шекспира, Мольера и Олби.
Кроме того, в театре задумались о постановке детского спектакля на базе современных технологий. Работу над ним начнет режиссер Виталий Салтыков уже в январе, так чтобы премьера состоялась в ноябре 2022 года.
В 2024 году планируется отметить 115-летие со дня рождения Валентина Плучека, занимавшего должность главного режиссера Театра сатиры с 1957 по 2000 год.
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