МХАТ имени Горького переименуют

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3 декабря Не стало Нины Ургант Актрисе театра и кино было 92 года

30 ноября Временным художественным руководителем театра «Градский Холл» назначен композитор Алексей Рыбников Он заменил на посту Александра Градского, ушедшего из жизни 28 ноября