МХАТ имени Горького переименуют

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман
объявил о возвращении театру исторического названия — Художественный театр, сообщает ТАСС
.
«Новое название театра будет старое: Художественный театр. Это произойдет уже в следующем году» фото: МХАТ имени М.Горького
, — поделился планами Кехман.
МХАТ был основан в 1898 году Константином Станиславским
и Владимиром Немировичем-Данченко
и назывался Художественно-общедоступным театром. С 1901 года — Московским Художественным театром (МХТ), с 1919-го — Московским Художественным академическим театром (МХАТ), а с 1932-го — Московским Художественным академическим театром СССР имени Горького
. В 1987 году МХАТ разделился на два театра — МХТ имени Чехова
во главе с Олегом Ефремовым
и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина
. Актриса занимала должность художественного руководителя до декабря 2018 года, когда была назначена президентом театра.
Владимир Кехман получил пост генерального директора МХАТ имени Горького 27 октября 2021 года.
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