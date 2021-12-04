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МХАТ имени Горького переименуют

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Новости театра >>
4 декабря 2021
Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объявил о возвращении театру исторического названия — Художественный театр, сообщает ТАСС.

МХАТ имени Горького переименуют
фото: МХАТ имени М.Горького

«Новое название театра будет старое: Художественный театр. Это произойдет уже в следующем году», — поделился планами Кехман.

МХАТ был основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко и назывался Художественно-общедоступным театром. С 1901 года — Московским Художественным театром (МХТ), с 1919-го — Московским Художественным академическим театром (МХАТ), а с 1932-го — Московским Художественным академическим театром СССР имени Горького. В 1987 году МХАТ разделился на два театра — МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. Актриса занимала должность художественного руководителя до декабря 2018 года, когда была назначена президентом театра.

Владимир Кехман получил пост генерального директора МХАТ имени Горького 27 октября 2021 года.
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