Нину Ургант посмертно наградили Международной премией «Звезда театрала»

Народную артистку РСФСР Нину Ургант посмертно наградили Международной театральной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены». Церемония вручения наград лауреатам состоялась 6 декабря в Театре имени Вахтангова.
фото: Международная театральная премия «Звезда театрала»
«Этот вечер мы посвятим в том числе памяти лауреата самой почетной номинации "Легенда сцены" Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила», — цитирует ТАСС президента премии, главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова.
Ежегодная премия «Звезда Театрала» была учреждена в 2008 году журналом «Театрал». Главная ее особенность заключается в том, что всех номинантов и большинство лауреатов определяют не профессиональные критики, а зрители путем интернет-голосования. В общем они определяют победителей в 18 категориях.
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