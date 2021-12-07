Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Нину Ургант посмертно наградили Международной премией «Звезда театрала»

7 декабря
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
7 декабря 2021
Народную артистку РСФСР Нину Ургант посмертно наградили Международной театральной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены». Церемония вручения наград лауреатам состоялась 6 декабря в Театре имени Вахтангова.

Нину Ургант посмертно наградили Международной театральной премией «Звезда театрала»
фото: Международная театральная премия «Звезда театрала»

«Этот вечер мы посвятим в том числе памяти лауреата самой почетной номинации "Легенда сцены" Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила», — цитирует ТАСС президента премии, главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова.

Помимо Ургант, почетные статуэтки и звания «Легенды сцены», присуждаемые за многолетнее служение театральному искусству, получили хореограф, балетмейстер Большого театра Юрий Григорович, режиссер, художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин и актриса Лия Ахеджакова.

Лучшим спектаклем большой формы стала постановка Юрия Бутусова «Король лир» в Театре имени Вахтангова. В малой форме награду получил спектакль Андрея Максимова «Гроза прошла» в Театре имени Моссовета. Лучшим режиссером признали Константина Райкина, поставившего «Плутни Скапена» в «Сатириконе», лучшим театральным директором — Софью Апфельбаум, руководящую РАМТ. Среди постановок иностранных режиссеров в России народное жюри отметило «Отцы и дети» польского режиссера Анджея Бубеня на сцене Театра драмы имени Волкова в Ярославле.

Нину Ургант посмертно наградили Международной премией «Звезда театрала»
фото: teatral-online | Спектакль Юрия Бутусова «Король лир» в Театре им. Вахтангова

Лучшими актерами по версии премии стали Максим Аверин, Антон Хабаров и Юрий Стоянов. Аверин получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» за воплощение образа Геннадия Несчастливцева в спектакле «Лес» Театра сатиры. Хабарова, сыгравшего Астрова в «Дяде Ване» Московского Губернского театра, отметили за лучшую роль второго плана. Стоянов был признан исполнителем лучшей роли театрального актера в кино за работу в сериале «Вампиры средней полосы». Аналогичные женские награды получили Татьяна Кравченко, Вера Алентова и Аня Чиповская за роли Нины Петровны в спектакле «Под одной крышей» в Ленкоме, Госпожи Аргант в «Ложных признаниях» Театра имени Пушкина и Киры в фильме Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» соответственно.

Лучшим региональным театром назвали Алтайский краевой драмтеатр, лучшим русским театром за рубежом — Русский театр Литвы. Среди любителей отметили тюменский Молодежный театр-студию «Быть». Лучшими социальным и арт-проектом в театре стали инклюзивный спектакль «Питер Пен» Архангельского театра драмы имени Ломоносова и онлайн-проект БДТ имени Товстоногова «Бедные люди» соответственно.

Ежегодная премия «Звезда Театрала» была учреждена в 2008 году журналом «Театрал». Главная ее особенность заключается в том, что всех номинантов и большинство лауреатов определяют не профессиональные критики, а зрители путем интернет-голосования. В общем они определяют победителей в 18 категориях.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лия Ахеджакова и Нина Ургант стали «Легендами сцены»
Спектакли Бутусова, Машкова и Брусникиной вошли в шорт-лист премии «Звезда Театрала»
В лонг-лист «Звезды Театрала» попали Константин Райкин, Чулпан Хаматова и Евгений Цыганов
Тимофей Трибунцев и Нонна Гришаева удостоены премии «Звезда Театрала»
Лауреатов «Звезды Театрала» объявят 7 декабря
Валентину Талызину, Александра Збруева и Романа Виктюка признали «Легендами сцены»
Спектакли Юрия Бутусова, Сергея Газарова и Алексея Франдетти вошли в шорт-лист «Звезды Театрала»
«Звезда Театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов
«Звездой театрала» отметят лучший «арт-ответ» пандемии
В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр
Елизавета Боярская и Владимир Машков стали лауреатами премии «Звезда театрала»
Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены»
Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря
Поиск по меткам
Звезда Театрала
персоны
Максим АверинВера АлентоваЛия АхеджаковаАлексей БородинЮрий БутусовЮрий ГригоровичТатьяна КравченкоАндрей МаксимовАнгелина НиконоваКонстантин РайкинЮрий СтояновНина УргантАнтон ХабаровАнна Чиповская
фильмы
Вампиры средней полосыКто-нибудь видел мою девчонку?
театры
"Сатирикон"Алтайский театр драмыАрхангельский театр драмыБДТБольшой театрЛенкомМосковский Губернский драматический театрМосковский театр им. ПушкинаРАМТРусский театр ЛитвыТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр им. МоссоветаТеатр СатирыЯрославский драмтеатр

анонс

Скорбим

Марк Рудинштейн
5 декабря ушёл из жизни продюсер, актёр Марк Рудинштейн.
Нина Ургант
3 декабря ушла из жизни актриса Нина Ургант.
Михаил Горносталь
3 декабря ушёл из жизни актёр Михаил Горносталь.
Игорь Афонин
3 декабря ушёл из жизни актёр, каскадёр Игорь Афонин.

День рождения >>

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Валерий Кухарешин
Елена Пирогова-Филиппова
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Януш Буковский
Марк Дюпласс
Илай Уоллак
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Владивосток
драма
Россия, 2021
Море волнуется раз
драма
Россия, 2021
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Большой красный пёс Клиффорд
детский фильм, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2021
Календарь дьявола
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Франция, 2020
Мажоры на мели
комедия
Франция, 2021
Механическая девочка
приключения, фэнтези
Канада, Южная Корея, 2014
Спенсер
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Чили, 2021
Вестсайдская история
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2021
Женщины в чёрном
фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram