The New York Times назвала Миронова и Хаматову «Лучшим динамичным дуэтом» 2021 года

Одна из старейших американских газет The New York Times подвела итоги театрального года. В список из 20 «незабываемых впечатлений» редакции попал спектакль Театра Наций«Горбачев», а исполнившие в нем роли Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны Евгений Миронов и Чулпан Хаматова были признаны «Лучшим динамичным дуэтом».
фото: Театр Наций
«Наблюдать за Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в биографическом спектакле Алвиса Херманиса «Горбачев» было столь же захватывающе, как и за реальными событиями, на фоне которых разворачивались их история. Актеры не только создавали эффектный образ неразлучной пары, но меняли костюмы и накладывали возрастной грим прямо на глазах у публики. Тот факт, что прием создавался непосредственно при зрителях, делал его еще более убедительным», – пишет театральный критик Элизабет Винсентелли.
Также эксперты издания отметили голливудских актеров Клэр Дейнс и Хью Дэнси за работу в постановке по чеховскому рассказу «Он и она», голландских актеров Ганса Кестинга и Марике Хебинг в спектакле «Эдип Софокла», а также артиста альтернативного кабаре Джастина Вивиана Бонда и контртенора Энтони Ротома Костанцо в постановке Only an Octave Apart.
фото: Театр Наций
Спектакль известного латвийский режиссера и художественного руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса «Горбачев» рассказывает о жизни первого и единственного президента СССР сквозь призму его романтических взаимоотношений с женой Раисой Максимовной и состоит из маленьких частных историй. Политика в постановке занимает место фона, период с 1985-го по 1991 год, когда Горбачев был у власти, намеренно исключен из пьесы. По словам режиссера, его постановка — это рассказ о чувствах, которые развернули ход истории.
Премьера спектакля состоялась в октябре 2020 года. Он стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот», был выдвинут на премию «Золотая маска» в пяти категориях, попал в номинацию «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» Международной премии «Звезда Театрала».
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