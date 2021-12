The New York Times назвала Миронова и Хаматову «Лучшим динамичным дуэтом» 2021 года

фото: Театр Наций



Одна из старейших американских газет The New York Times подвела итоги театрального года. В список из 20 «незабываемых впечатлений» редакции попал спектакль Театра Наций , а исполнившие в нем роли Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны Евгений Миронов Чулпан Хаматова были признаны «Лучшим динамичным дуэтом»., – пишет театральный критикТакже эксперты издания отметили голливудских актеров Клэр Дейнс Хью Дэнси за работу в постановке по чеховскому рассказу «Он и она», голландских актеровв спектакле «Эдип Софокла», а также артиста альтернативного кабареи контртенорав постановке Only an Octave Apart.Спектакль известного латвийский режиссера и художественного руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса «Горбачев» рассказывает о жизни первого и единственного президента СССР сквозь призму его романтических взаимоотношений с женой Раисой Максимовной и состоит из маленьких частных историй. Политика в постановке занимает место фона, период с 1985-го по 1991 год, когда Горбачев был у власти, намеренно исключен из пьесы. По словам режиссера, его постановка — это рассказ о чувствах, которые развернули ход истории.Премьера спектакля состоялась в октябре 2020 года. Он стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот», был выдвинут на премию «Золотая маска» в пяти категориях, попал в номинацию «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» Международной премии «Звезда Театрала».