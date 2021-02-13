Минкультуры поддержало создание всероссийской актерской биржи

«Старейшая сцена Волковского театра становится ярмаркой талантов, на которой молодые артисты получают путевку в профессию. Ежегодно мероприятие будет собирать не только ярославских зрителей, но и ведущих режиссеров и худруков отечественных театров, что позволяет прикоснуться к бесценному опыту выдающихся артистов», — рассказала глава Минкультуры России.
Эта инициатива позволит на федеральном уровне поддержать начинающих актеров. Создание всероссийской актерской биржи будет полезно и для творческих вузов, которые в ходе мероприятия смогут рассказать о результатах своей работы.
По словам Сергея Пускепалиса, Ярославский драмтеатр на протяжении всего года ведет подготовку к данному смотру, тщательно подбирая программу для гостей фестиваля, а также совместно с образовательными организациями, собирая лучшие выпускные работы.
обсуждение >>