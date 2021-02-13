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Минкультуры поддержало создание всероссийской актерской биржи

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13 февраля 2021
Министр культуры РФ Ольга Любимова и худрук Ярославского драмтеатра Сергей Пускепалис провели рабочую встречу, где обсудили проведение фестиваля «Будущее театральной России», который призван стать всероссийской актерской биржей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минкультуры поддержало создание всероссийской актерской биржи
фото: culture.gov.ru

«Старейшая сцена Волковского театра становится ярмаркой талантов, на которой молодые артисты получают путевку в профессию. Ежегодно мероприятие будет собирать не только ярославских зрителей, но и ведущих режиссеров и худруков отечественных театров, что позволяет прикоснуться к бесценному опыту выдающихся артистов», — рассказала глава Минкультуры России.

Эта инициатива позволит на федеральном уровне поддержать начинающих актеров. Создание всероссийской актерской биржи будет полезно и для творческих вузов, которые в ходе мероприятия смогут рассказать о результатах своей работы.

По словам Сергея Пускепалиса, Ярославский драмтеатр на протяжении всего года ведет подготовку к данному смотру, тщательно подбирая программу для гостей фестиваля, а также совместно с образовательными организациями, собирая лучшие выпускные работы.
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