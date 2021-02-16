В России впервые поставят спектакль по мотивам романа «Благоволительницы»

В Театре на Бронной состоится премьера спектакля «Благоволительницы». Это первая постановка по мотивам романа Джонатана Литтелла, опубликованного 15 лет назад, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба Театра на Бронной
Главный герой романа Максимилиан Ауэ — эсэсовец, борющийся со своей внутренней жертвенностью, паническими атаками, тягой к однополой близости и ненавистью к матери. Служба в нацистской армии проведет его через Бабий Яр, оккупированный Кавказ, разрушенный Сталинград, Аушвиц и Берлин. Ауэ не стал фанатиком идей нацизма. Его история — история заложника, винтика в государственной системе, который вынужден разделить общую вину и стать палачом. Против воли он становится воплощением зла, и в конце концов, оправдывает его и свыкается.
Постановку доверили режиссеру-дебютанту из Беларуси, выпускнику ГИТИСа Миките Ильинчику. Спектакль рассчитан на небольшое число зрителей и проходит в камерном формате. Ограниченное количество мест исключает коммерческую выгоду, данный проект стоит рассматривать как программное движение по работе с молодыми режиссерами и продолжение творческих поисков новых для театра авторов. В связи с чем билеты на спектакль «Благоволительницы» продаваться не будут. Вход осуществляется по приглашениям либо на основе заявки по специальной анкете. Предпремьерные показы состоятся 19 и 20 февраля, 4 и 16 марта.
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