Чулпан Хаматова и Владимир Варнава проведут «УтроВечер» в «Современнике»

Спектакль «УтроВечер», вдохновлённый поэзией Юрия Левитанского, 20 февраля впервые пройдёт на Основной сцене «Современника». Чулпан Хаматова и Владимир Варнава будут говорить о мимолётности и красоте жизни на языке пластики, музыки и драматического театра.
фото: пресс-служба театра «Современник»
Согласно пресс-службе «Современника», тексты Левитанского мало известны сегодня. Давид Самойлов называл его «поэтом личного отчаяния», его интонации ярко выделяются в поэтическом контексте 60-х своей пронзительностью, музыкальностью и уникальной ритмической структурой. Неслучайно многие из стихов пользовались большой популярностью у бардов. Спектакль «УтроВечер» даёт современному зрителю возможность познакомиться с проникновенной поэзией Левитанского.
В центре постановки современный человек, бесконечно ищущий, стремящийся осознать себя в меняющемся мире, разобраться с собственными чувствами. Двое героев, Он и Она, как будто зависли посреди открытого космоса. Их диалог на языке пластики и поэзии — попытка услышать друг друга, вглядеться, по-настоящему почувствовать.
фото: пресс-служба театра «Современник»
В спектакле звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Мориса Равеля, Клода Дебюсси, Фридерика Шопена, Эрика Сати, Джона Кейджа, Сергея Рахманинова, Арво Пярта, Филипа Гласса в исполнении блистательной пианистки Кати Сканави.
«УтроВечер» был создан в конце 2019 года как независимый проект продюсерского агентства «Антракт». Спектакль игрался на нескольких ведущих театральных площадках в России и за рубежом. С 2021-го он войдёт в репертуар «Современника».
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