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Не стало актрисы Екатерины Градовой

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Новости театра >>
22 февраля 2021
В Москве не стало матери Марии Мироновой, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, полюбившейся зрителям по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Ей было 74 года. Печальную новость сообщает ТАСС со слов директора Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерии Гущиной.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — цитирует агентство свою собеседницу. Причина смерти пока не называется.

Не стало актрисы Екатерины Градовой

Екатерина Георгиевна родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье артистки Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков. В 1969-м окончила Школу-студию МХАТ. Играла в Театре имени Маяковского и Театре Сатиры. В кино дебютировала в 1967-м, сыграв Марину в мелодраме Бориса Яшина «Осенние свадьбы». Всенародную любовь и популярность ей принесла роль радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Всего за свою актёрскую карьеру она успела сыграть с десяток киноролей.

Была замужем за Андреем Мироновым. Уйдя из театра, прошла обучение на курсе Свято-Тихоновского Богословского института. Преподавала в гимназии и в школе предмет «Живое слово», созданный ею самой. При Всероссийском детском православном движении проводила занятия в киноклубе. Была награждена Орденом Дружбы народов за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и активное участие в создании фильма «Семнадцать мгновений весны».
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Место встречи изменить нельзяОсенние свадьбыСемнадцать мгновений весны
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Гоголь-центрТеатр им. Вл. МаяковскогоТеатр Сатиры

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Не стало актрисы Екатерины Градовой фотографии
Не стало актрисы Екатерины Градовой фотографии
«Семнадцать мгновений весны»
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