Не стало актрисы Екатерины Градовой

анонс

Спектакль, вдохновлённый поэзией Юрия Левитанского, 20 февраля впервые пройдёт на Основной сцене театра.

Чулпан Хаматова и Владимир Варнава проведут «УтроВечер» в «Современнике»

В России впервые поставят спектакль по мотивам романа «Благоволительницы»

13 февраля

Минкультуры поддержало создание всероссийской актерской биржи

Она будет ежегодно проходить в формате ярославского фестиваля «Будущее театральной России».