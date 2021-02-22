Не стало актрисы Екатерины Градовой

В Москве не стало матери Марии Мироновой
, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой
, полюбившейся зрителям по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны
» и «Место встречи изменить нельзя
». Ей было 74 года. Печальную новость сообщает ТАСС
со слов директора Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерии Гущиной
.
«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», —
цитирует агентство свою собеседницу. Причина смерти пока не называется.
Екатерина Георгиевна
родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье артистки Театра имени Гоголя Раисы Градовой
. Училась в Московском институте иностранных языков. В 1969-м окончила Школу-студию МХАТ. Играла в Театре имени Маяковского
и Театре Сатиры
. В кино дебютировала в 1967-м, сыграв Марину в мелодраме Бориса Яшина
«Осенние свадьбы
». Всенародную любовь и популярность ей принесла роль радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Всего за свою актёрскую карьеру она успела сыграть с десяток киноролей.
Была замужем за Андреем Мироновым
. Уйдя из театра, прошла обучение на курсе Свято-Тихоновского Богословского института. Преподавала в гимназии и в школе предмет «Живое слово», созданный ею самой. При Всероссийском детском православном движении проводила занятия в киноклубе. Была награждена Орденом Дружбы народов за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и активное участие в создании фильма «Семнадцать мгновений весны».
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