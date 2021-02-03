Кирилл Серебренников покинет пост худрука «Гоголь-центра»

Режиссер подтвердил, что его контракт истекает в двадцатых числах февраля. Но в остальном воздержался от комментариев. Представители департамента также отказались давать оценку неофициальному сообщению.
Кирилл Серебренников возглавляет «Гоголь-центр», созданный на базе Московского драматического театра им. Гоголя, с августа 2012 года. 2 февраля «ГЦ» отметил восьмой день рождения.
«За эти восемь с половиной лет мой театр стал вашим театром. Спасибо судьбе, спасибо Капкову и всем вам, лучшим людям на планете. Восемь с половиной лет и «Гоголь-центр» — это то, что останется со мной на всю оставшуюся бесконечность», — отметил режиссер в своей речи на праздничном концерте.
В июне 2020 года Серебренников был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и получил три года условно. Приговор по делу «Седьмой студии» огласили в Мещанском суде. Согласно версии следствия, режиссер и другие фигуранты дела похитили 128,9 млн рублей, предназначенные на реализацию проекта «Платформа». За Серебренникова заступились многие коллеги по цеху, но приговор не был обжалован.
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