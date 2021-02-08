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Театральные критики попросили оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»

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Новости театра >>
8 февраля 2021
В Сети появилось открытое письмо Ассоциации театральных критиков (АТК) главе Департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой продлить контракт Кирилла Серебренникова в качестве худрука «Гоголь-центра». Обращение опубликовано на сайте Ассоциации.

Срок действия договора Серебренникова с Департаментом истекает 25 февраля, и в связи с этим сообщество российских театральных критиков просит Кибовского вновь предложить ему руководство театром, ставшим «выдающимся явлением в истории российского театра».

Театральные критики попросили оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»
фото: gazeta.ru

«В "Гоголь-центре" сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но, прежде всего, это авторский театр. "Гоголь-центр" Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, "Современником" Ефремова и "Таганкой" Любимова, "Ленкомом" Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина. Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя своё неповторимое лицо (так случилось с Таганкой без Юрия Любимова, со "Школой драматического искусства" – без Анатолия Васильева)», — выразили своё опасение театральные критики.

В Ассоциации уверены, что «в 2021 году "Гоголь-центр" Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией». Недавно стали известны «творческие планы театра на 2021 год и проданы все билеты до весны». «"Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр», — отмечено в обращении.
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