Театральные критики попросили оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»

В Сети появилось открытое письмо Ассоциации театральных критиков (АТК) главе Департамента культуры Москвы Александру Кибовскому
с просьбой продлить контракт Кирилла Серебренникова
в качестве худрука «Гоголь-центра
». Обращение опубликовано на сайте
Ассоциации.
Срок действия договора Серебренникова с Департаментом истекает 25 февраля, и в связи с этим сообщество российских театральных критиков просит Кибовского вновь предложить ему руководство театром, ставшим «выдающимся явлением в истории российского театра»
.
«В "Гоголь-центре" сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но, прежде всего, это авторский театр. "Гоголь-центр" Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, "Современником" Ефремова и "Таганкой" Любимова, "Ленкомом" Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина. Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя своё неповторимое лицо (так случилось с Таганкой без Юрия Любимова, со "Школой драматического искусства" – без Анатолия Васильева)», —
выразили своё опасение театральные критики.
В Ассоциации уверены, что «в 2021 году "Гоголь-центр" Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией»
. Недавно стали известны «творческие планы театра на 2021 год и проданы все билеты до весны»
. «"Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр», —
отмечено в обращении.
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