Алексей Агранович назначен худруком «Гоголь-центра»

Алексей Агранович назначен новым художественным руководителем театра «Гоголь-центр». Он приступит к своим обязанностям с 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.
фото: Алексей Агранович в спектакле Гоголь-центра "Обыкновенная история"
Бывший худрук Кирилл Серебренников сообщил, что уходит с поста у себя в Instagram. Он опубликовал фото приказа об истечении договора с Депкультом, который не собирался продлевать контракт. «Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас», — написал режиссер. Он возглавлял «Гоголь-центр», созданный на базе Московского драматического театра им. Гоголя, с августа 2012 года.
Алексей Агранович окончил актерский факультет ВГИКа. Он является одним из артистов московского театра «Квартет И», а с 2014 года сотрудничает с «Гоголь-центром» в качестве театрального режиссера. В числе фильмов с его участием — «Юморист», «О чем говорят мужчины», «Выше неба», «Частица Вселенной».
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