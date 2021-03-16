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Онлайн-курс Михаила Угарова по драматургии появится в открытом доступе

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Новости театра >>
16 марта 2021
Школа писательского мастерства Creative Writing School открывает свободный доступ к лекциям онлайн-курса «Драматургия» памяти Михаила Угарова, сообщает пресс-служба проекта.

Онлайн-курс Михаила Угарова по драматургии появится в открытом доступе
фото: YouTube-канал Сreative Writing School

Видеолекции посвящены тому, как увидеть в окружающей жизни драму, начав писать собственную пьесу, и что делать, если зашел в тупик.

Материал рассчитан на начинающих драматургов и тех, кто любит документальный театр и ценит творчество Михаила Угарова. Его онлайн-курс изначально состоял из видеолекций и творческих заданий, которые педагог проверял лично. Однако без Угарова школа не может дать обратную связь. В Creative Writing School надеются, что опубликованные материалы станут творческой таблеткой и просто подспорьем для тех, кто будет их осваивать.

Записаться на курс можно по ссылке. Также в школе до 11 апреля проходит конкурс на бесплатное обучение в летних мастерских.
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