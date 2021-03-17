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Варвара Шмыкова сыграет в спектакле Виктора Рыжакова о Викторе Цое

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Новости театра >>
17 марта 2021
В День театра, 27 марта, «Современник» станет территорией Виктора Цоя. На основной сцене сыграют премьеру спектакля Виктора Рыжакова «Живой», вдохновлённую творчеством и судьбой знаменитого музыканта. Другие пространства театра охватит одноимённый выставочный проект, исследующий культурный феномен Цоя. Согласно пресс-службе «Современника», участниками этого диптиха станут молодые артисты театра и молодые художники из четырёх ведущих московских арт-школ.

Спектакль «Живой» представляет собой попытку вступить с Цоем и его энергией в диалог, почувствовать, как она соединяется со временем и одновременно существует в пространстве безвременья. Создатели постановки не стремятся пересказать историю яркой и трагической жизни Цоя языком театра: главный предмет их исследования лежит в плоскости невыразимого — это как раз то, что делает Цоя ультрасовременным, неизменно опаляющим миллионы сердец и сегодня.

Варвара Шмыкова сыграет в спектакле Виктора Рыжакова о Викторе Цое
фото: пресс-служба театра «Современник»

Режиссёром и музыкальным руководителем спектакля является Татьяна Бурель. Визуальный образ «Живого» создали художник-постановщик Николай Симонов, видеограф Владимир Гусев, художник по костюмам Алексей Лобанов и художник по свету Иван Виноградов. В спектакле заняты Варвара Шмыкова, Артём Дубра, Марина Лебедева, Илья Лыков, Сергей Новосад, Владислав Прохоров, Полина Рашкина, Мария Рубцова, Георгий Токаев, Семён Шомин и другие актёры.

Интерес «Современника» к Виктору Цою вышел далеко за пределы сцены и перерос в специальный выставочный проект «Живой». Его кураторами выступают Шамиль Хаматов, Ольга Топунова, Дмитрий Буткевич, Игорь Мухин, Алексей Никишин и Трифон Бебутов. В рамках проекта к осмыслению фигуры Цоя присоединились молодые художники из ГИТИСа, Британской высшей школы дизайна, Института современного искусства Иосифа Бакштейна, Школы мультимедиа и фотографии имени Родченко. Созданные ими работы в течение трёх недель будут выставляться в пространствах театра и станут смысловым продолжением спектакля.
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Варвара Шмыкова сыграет в спектакле Виктора Рыжакова о Викторе Цое фотографии
Варвара Шмыкова сыграет в спектакле Виктора Рыжакова о Викторе Цое фотографии
Варвара Шмыкова сыграет в спектакле Виктора Рыжакова о Викторе Цое фотографии
Варвара Шмыкова сыграет в спектакле Виктора Рыжакова о Викторе Цое фотографии
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