Алла Сигалова и Игорь Цвирко сыграют в «Игру в танго»

«Бывают знаковые места и знаковые встречи. Для меня одно из знаковых мест - это кафе "Академия" в Камергерском. Именно там произошла моя последняя встреча с Романом Козаком. Мы должны были вместе ставить пьесу "Голубая комната", но, увы, нашим планам не суждено было сбыться, — вспоминает генеральный директор Международного театрального агентства «Арт-Партнёр XXI» Леонид Роберман. — Алла Сигалова, спустя годы, позвонила и назначила мне встречу в той же "Академии", а когда я пришёл, она сидела за тем же столиком, что и когда-то Роман, её муж и мой товарищ. Это был знак — я сразу почувствовал, что какой бы эта история ни была, я уже не смогу от неё уйти... Как ни печально, наша встреча с Козаком была окончанием так и не сбывшегося проекта, а встреча с Аллой — рождением нового».
Зрелая женщина и молодой мужчина. Режиссёр и танцор. Их отношения — это черновики, исписанные и порванные героиней в поисках главной темы своего нового сценария. Они встречаются, знакомятся, ссорятся, расстаются, воссоединяются, чтобы продолжить свой танец и спор о том, кто же лидирует в их дуэте.
фото: пресс-служба спектакля
Роберману «давно хотелось танцевать танго и разговаривать с людьми языком тела. Чем больше я работал в драматическом театре, тем сильнее тянуло меня в сторону "других ремёсел". Чем больше актёры говорили на сцене, тем больше мне хотелось тишины. Чем больше "чудес" выдумывал режиссёр, тем больше мне хотелось видеть линию. А ещё я часто вспоминаю своё путешествие в Буэнос Айрес, где однажды я сидел в кафе, и вдруг в него вошёл человек с гитарой, сел на ступеньки и заиграл. И тут один из посетителей - мужчина средних лет — встал, подошёл к соседнему столику и пригласил на танец женщину. Они не были знакомы, но она согласилась, и они стали танцевать танго — прямо в кафе. Это был обычный двор, в котором даже не светило солнце, но мгновенно он наполнился атмосферой страсти. И это было из тех впечатлений, которые не забываются и которые хочется повторить. "Игра в танго" — это история про страсть, которая случается внезапно и остаётся в памяти навсегда».
Текст к спектаклю написала Саша Денисова, музыку написал Дмитрий Волков, а за хореографию отвечает Алла Сигалова.
фото: пресс-служба спектакля
«Когда Леонид Роберман пригласил меня в этот проект, он предложил мне посмотреть фильм "Уроки танго" — про зрелую женщину, которая влюбляется в молодого танцора. Фильм показался мне чересчур романтичным и пафосным. Но я почувствовал в этом вызов, а участие Аллы Сигаловой в качестве автора идеи, главной героини и постановщика танцев, обещало особую остроту. Я долго думал, что лично мне близко в этой истории? Я — молодой режиссёр, у меня не было опыта влюблённости в женщину старше меня. Что я могу сказать про её чувства? И я решил, что нужно делать притчу, сказку. Я нашёл в этом какую-то игру — не игру в танго, а игру как художественный метод, где встреча героев — это столкновение с каким-то вдохновляющим искусством, с красотой. Наша героиня влюбляется не в молодое тело, она влюбляется в талант. Игорь Цвирко прекрасно это играет — он безумно одарённый артист, очень специфичный, дерзкий, бесстыдный, в нём есть свобода красоты. Эта история — про какой-то глюк, наркотический эффект, когда тебя оглушает и обезоруживает некий образ, который даёт тебе силы, и ты пропадаешь. Пропадаешь и просто летишь, а потом… разбиваешься о стенку и понимаешь, как это больно и глупо. Мы добиваемся этого эффекта через разные театральные приёмы, через гротеск. Эта встреча — праздник для героев. Они проживут на сцене маленькую жизнь, а что будет дальше, зависит от воображения зрителя», — рассказал режиссёр Элмар Сеньков.
По словам Игоря Цвирко, «Игра в танго» — «это история о танце, о взаимодействии мужчины и женщины, и, конечно, о музыке. Мне очень приятно, что выбор режиссёра Элмара Сенькова, продюсера Леонида Робермана и главного хореографа и автора идеи Аллы Сигаловой пал на меня. Как на артиста, который может воплотить не только танец, но и драматические сцены — с диалогами и актёрской игрой. Это было одним из моих давних мечтаний. Конечно, при всей своей занятости в Большом театре и других проектах, было непросто находить время для репетиций, но так всегда бывает — если действительно чего-то хочешь, то возможность найдёт тебя, а как ты ей распорядишься — решать тебе. Я очень надеюсь, что этот спектакль понравится зрителю».
«Музыкальная концепция нашего спектакля — это фантазия на тему танго. Танго — оно ведь как джаз, есть очень много разных форм, и на протяжении времени некая основа сохраняется, а форма меняется. Всю ритмическую конструкцию классического танго мы старались сохранить, но при этом нам было важно некое современное прочтение, — говорит композитор Дмитрий Волков. — Это такое танго 2.0, в котором всё подчинено минимализму и простоте. Было непросто, потому что танго предполагает страсть. А в музыкальной форме страсть — это определённые инструменты, определённое звучание, определённые ноты… От всего этого пришлось уйти. То есть задача была примерно такой — сделать танго без танго, страсть без страсти, мелодизм без мелодизма. И всё это без единого референса. Это вызов, это сложно, но концепция, предложенная режиссёром, мне очень нравится. Наш спектакль — это эксперимент, это провокация, это хулиганство. Будет и страсть, и любовь, и секс — всё, что подчиняется слову "танго", и мы думаем, что это будет близко и интересно молодым людям».
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