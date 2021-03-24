Театр Пушкина покажет спектакль «Оffис» на самой высокой смотровой площадке Европы

27 марта, в Международный день театра, Театр им. Пушкина покажет спектакль «Оffис» в башне «Федерация» — на самой высокой смотровой площадке Европы PANORAMA360, сообщают организаторы.
фото: Владимир Майоров
В основу сюжета положена пьеса немецкого драматурга Ингрид Лаузунд о мужчинах и женщинах, для которых жизнь превратилась в «офисную реальность», и в этой реальности они часто становятся похожи на участников безумного и смешного карнавала. Пятеро служащих вынуждены вместе дожидаться вызова к шефу в его приемной. Каждый долго работал над собой, чтобы произвести на руководителя нужное впечатление. Появление перед ним срежиссировано до мелочей. А обстановка, между тем, накаляется.
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