Театр Пушкина покажет спектакль «Оffис» на самой высокой смотровой площадке Европы

анонс

Алла Сигалова и Игорь Цвирко сыграют в «Игру в танго»

Варвара Шмыкова сыграет в спектакле Виктора Рыжакова о Викторе Цое

16 марта

Онлайн-курс Михаила Угарова по драматургии появится в открытом доступе

Видеолекции посвящены тому, как увидеть в окружающей жизни драму и превратить это в текст.