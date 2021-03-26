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Екатерина Варнава заменит Аллу Сигалову в спектакле «Игра в танго»

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Новости театра >>
26 марта 2021
Екатерина Варнава заменит Аллу Сигалову в спектакле Элмара Сенькова «Игра в танго», репетиции которого сейчас идут на сцене Театра на Малой Бронной. По личным обстоятельствам Сигалова не сможет исполнить главную роль, однако она продолжает работу над постановкой в качестве хореографа, сообщает пресс-служба проекта.

Екатерина Варнава заменит Аллу Сигалову в спектакле «Игра в танго»
фото: Ксения Угольникова

В центре сюжета — зрелая женщина и молодой мужчина. Режиссер и танцор. Их отношения — это черновики, исписанные и порванные героиней в поисках главной темы своего нового сценария. Они встречаются, знакомятся, ссорятся, расстаются, воссоединяются, чтобы продолжить свой танец и спор о том, кто же лидирует в их дуэте.

Главную мужскую роль в постановке исполняет ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко. Текст к спектаклю написала Саша Денисова, а музыку — Дмитрий Волков.

«Я долго думал, что лично мне близко в этой истории? Я — молодой режиссер, у меня не было опыта влюбленности в женщину старше меня. Что я могу сказать про ее чувства? И я решил, что нужно делать притчу, сказку. Я нашел в этом какую-то игру — не игру в танго, а игру как художественный метод, где встреча героев — это столкновение с каким-то вдохновляющим искусством, с красотой. Наша героиня влюбляется не в молодое тело, она влюбляется в талант. Эта встреча — праздник для героев. Они проживут на сцене маленькую жизнь, а что будет дальше, зависит от воображения зрителя», — рассказал постановщик Элмар Сеньков.
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