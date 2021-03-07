Дарья Мельникова, Юлия Пересильд и Максим Матвеев сыграют в спектакле «Мам, а кто это на фото?»

Отправной точкой художественного поиска стали старые детские фотографии, письма и семейные реликвии. Это уникальный материал — фрагменты живой памяти, непридуманные эпизоды из детства. Воспроизводя на сцене истории своих родителей, артисты стараются нащупать связь между поколениями. В качестве режиссера выступил Филипп Гуревич.
«Мам, а кто это на фото?» — благотворительная инициатива. Средства, полученные от продажи билетов, будут перечисляться в фонд «Дом с маяком», под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые.
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