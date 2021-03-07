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Дарья Мельникова, Юлия Пересильд и Максим Матвеев сыграют в спектакле «Мам, а кто это на фото?»

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Новости театра >>
7 марта 2021
21 марта в «Современнике» состоится премьера спектакля «Мам, а кто это на фото?», выросшего из вербатимов, которые артисты взяли у своих родителей. В постановке заняты Дарья Мельникова, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова и Никита Ефремов, сообщает пресс-служба театра.

Дарья Мельникова, Юлия Пересильд и Максим Матвеев сыграют в спектакле «Мам, а кто это на фото?»
фото: Наталья Базова

Отправной точкой художественного поиска стали старые детские фотографии, письма и семейные реликвии. Это уникальный материал — фрагменты живой памяти, непридуманные эпизоды из детства. Воспроизводя на сцене истории своих родителей, артисты стараются нащупать связь между поколениями. В качестве режиссера выступил Филипп Гуревич.

В спектакле заняты актеры театра «Современник» Алена Бабенко, Светлана Иванова, Шамиль Хаматов, Елена Плаксина, Ульяна Лаптева, Игорь Царегородцев, Полина Рашкина, Марина Лебедева, Полина Пахомова. В числе приглашенных артистов — Юра Борисов, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Евгений Стычкин, Паша Артемьев, Ольга Ломоносова, Клавдия Коршунова, Ринат Ташимов и другие. Состав исполнителей будет варьироваться.

«Мам, а кто это на фото?» — благотворительная инициатива. Средства, полученные от продажи билетов, будут перечисляться в фонд «Дом с маяком», под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые.
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Павел АртемьевАлёна БабенкоЮра БорисовЕлизавета БоярскаяФилипп ГуревичНикита ЕфремовСветлана ИвановаВиктория ИсаковаКлавдия КоршуноваУльяна ЛаптеваМарина ЛебедеваОльга ЛомоносоваМаксим МатвеевДарья МельниковаПолина Пахомова (II)Юлия ПересильдЕлена ПлаксинаПолина РашкинаЮлия СнигирьЕвгений СтычкинРинат ТашимовВиктория ТолстогановаШамиль ХаматовЧулпан ХаматоваИгорь Царегородцев
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