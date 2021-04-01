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В Большом театре состоится юбилейный творческий вечер Никиты Михалкова

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1 апреля 2021
Никита Михалков станет присяжным заседателем в громком судебном процессе. Отмечается, что слушания по уголовному делу пройдут в открытом режиме в виде юбилейного творческого вечера актёра и режиссёра. Основой для спектакля послужит сюжет фильма «12», уточняет пресс-служба Никиты Сергеевича.

В Большом театре состоится юбилейный творческий вечер Никиты Михалкова
фото: youtube.com

«Нам придётся разобраться в этом непростом деле. Я не знаю, каким будет исход этого заседания, но на кону – жизнь и судьба одного значимого человека. Смогут присяжные проявить милосердие или будут следовать букве закона? Не знаю, но уверен: итоги этого судебного заседания коснутся не только меня», – отметил Михалков.

В судебном разбирательстве примут участие 12 присяжных заседателей. Обсуждение присяжными уголовного дела назначено на 24 апреля на исторической сцене Большого театра. Все лица, участвующие в судебном заседании, а также их законные представители будут уведомлены дополнительно. Заседание пройдёт в открытом режиме, в зал суда будут допущены все желающие.

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