В Большом театре состоится юбилейный творческий вечер Никиты Михалкова

Никита Михалков станет присяжным заседателем в громком судебном процессе. Отмечается, что слушания по уголовному делу пройдут в открытом режиме в виде юбилейного творческого вечера актёра и режиссёра. Основой для спектакля послужит сюжет фильма «12», уточняет пресс-служба Никиты Сергеевича.
«Нам придётся разобраться в этом непростом деле. Я не знаю, каким будет исход этого заседания, но на кону – жизнь и судьба одного значимого человека. Смогут присяжные проявить милосердие или будут следовать букве закона? Не знаю, но уверен: итоги этого судебного заседания коснутся не только меня», – отметил Михалков.
В судебном разбирательстве примут участие 12 присяжных заседателей. Обсуждение присяжными уголовного дела назначено на 24 апреля на исторической сцене Большого театра. Все лица, участвующие в судебном заседании, а также их законные представители будут уведомлены дополнительно. Заседание пройдёт в открытом режиме, в зал суда будут допущены все желающие.
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